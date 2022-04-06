https://tr.sputniknews.com/20220406/bahreyn-ve-israil-tum-alanlarda-iliskileri-guclendirmenin-yollarini-ele-aldi-1055345088.html
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı
Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T01:45+0300
2022-04-06T01:45+0300
2022-04-06T01:45+0300
dünya
bahreyn
israil
normalleşme
naftali bennett
selman bin hamed el halife
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Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.
bahreyn
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bahreyn, israil, normalleşme, naftali bennett, selman bin hamed el halife
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı
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Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.
Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.
Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.