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https://tr.sputniknews.com/20220406/bahreyn-ve-israil-tum-alanlarda-iliskileri-guclendirmenin-yollarini-ele-aldi-1055345088.html
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı
Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı
Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
bahreyn
israil
normalleşme
naftali bennett
selman bin hamed el halife
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Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.
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bahreyn, israil, normalleşme, naftali bennett, selman bin hamed el halife

Bahreyn ve İsrail tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı

01:45 06.04.2022
© REUTERS / NIR ELIASBahreyn - İsrail
Bahreyn - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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Bahreyn Veliahd Prensi Emir Selman bin Hamed Al Halife, İsrail Başbakanı Naftali Benett, tüm alanlarda işbirliğini güçlendirmenin yollarını ele aldı.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Bennett, Veliaht Prensi telefonla aradı.
Görüşmede bölgesel ve uluslararası alandaki önemli konular gündeme gelirken, iki ülke arasında tüm alanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları tartışıldı.
Bahreyn ve İsrail 2020 yılında normalleşme anlaşmasına varmıştı.
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