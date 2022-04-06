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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/bakan-cavusoglu-rusya-ukrayna-gorusmesi-muhtemelen-bakanlar-duzeyinde-olacak-1055365224.html
Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak
Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T18:14+0300
2022-04-06T18:20+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı."Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:"İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, görüşme

Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak

18:14 06.04.2022 (güncellendi: 18:20 06.04.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı.
"Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."
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