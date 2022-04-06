https://tr.sputniknews.com/20220406/bakan-cavusoglu-rusya-ukrayna-gorusmesi-muhtemelen-bakanlar-duzeyinde-olacak-1055365224.html

Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak

Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T18:14+0300

2022-04-06T18:14+0300

2022-04-06T18:20+0300

ukrayna krizi

mevlüt çavuşoğlu

rusya

ukrayna

görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı."Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:"İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."

rusya

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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, görüşme