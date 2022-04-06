https://tr.sputniknews.com/20220406/bakan-cavusoglu-rusya-ukrayna-gorusmesi-muhtemelen-bakanlar-duzeyinde-olacak-1055365224.html
Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak
Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T18:14+0300
2022-04-06T18:14+0300
2022-04-06T18:20+0300
ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
görüşme
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı."Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:"İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, görüşme
Bakan Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna görüşmesi muhtemelen bakanlar düzeyinde olacak
18:14 06.04.2022 (güncellendi: 18:20 06.04.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle açıklama yaptı.
"Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:
"İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."