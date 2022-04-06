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Besteci Erberk Eryılmaz'ın 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' albümü Grammy'den ödülle döndü
Besteci Erberk Eryılmaz'ın 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' albümü Grammy'den ödülle döndü
Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' (Dances of The Yogurt Maker) adlı albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T12:04+0300
2022-04-06T12:11+0300
grammy
yaşam
besteci
ödül
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Besteci ve yorumcu Erberk Eryılmaz’ın ‘Dances of The Yogurt Maker’ albümünün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Yapımcısı' ödülünü aldı.Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Besteci Erberk Eryılmaz, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaptığımız içimize kapanık bir iş aslında. Bunların uzaklara gidiyor olması tabii çok mutlu etti" dedi. Albümdeki eserleri geleneksel Türk müziğinden ilham alarak hazırladıklarını belirten Eryılmaz, "Geleneksel müziğimizdeki tınıları yirmi birinci yüzyıla aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.Eryılmaz, ödül töreninin ardından yapımcı Sherman ile albümde beraber çalıştığı ‘Carpe Diem’ yaylı dörtlüsünü tebrik ettiğini ve teşekkürlerini de ilettiğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220404/2022-grammy-odullerinin-sahipleri-belli-oldu-1055289133.html
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Besteci Erberk Eryılmaz'ın 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' albümü Grammy'den ödülle döndü

12:04 06.04.2022 (güncellendi: 12:11 06.04.2022)
© AAErberk Eryılmaz
Erberk Eryılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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Besteci Erberk Eryılmaz'ın eserlerinden oluşan 'Yoğurtçunun Oyun Havaları' (Dances of The Yogurt Maker) adlı albümün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Yapımcısı' ödülünün sahibi oldu.
Besteci ve yorumcu Erberk Eryılmaz’ın ‘Dances of The Yogurt Maker’ albümünün yapımcısı Judith Sherman, 64. Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Yapımcısı' ödülünü aldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Besteci Erberk Eryılmaz, ödülden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yaptığımız içimize kapanık bir iş aslında. Bunların uzaklara gidiyor olması tabii çok mutlu etti" dedi.
Albümdeki eserleri geleneksel Türk müziğinden ilham alarak hazırladıklarını belirten Eryılmaz, "Geleneksel müziğimizdeki tınıları yirmi birinci yüzyıla aktarmaya çalışacağız” diye konuştu.

Eryılmaz, ödül töreninin ardından yapımcı Sherman ile albümde beraber çalıştığı ‘Carpe Diem’ yaylı dörtlüsünü tebrik ettiğini ve teşekkürlerini de ilettiğini söyledi.
64th Annual Grammy Awards - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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