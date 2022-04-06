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Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheliye 1 yıla kadar hapis istemi
Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheliye 1 yıla kadar hapis istemi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Bakırköy’de yumrukla saldıran sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T12:00+0300
2022-04-06T12:00+0300
politika
buğra kavuncu
bakırköy
iyi parti
hapis
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki Buğra Kavuncu’nun 20 Ağustos 2021 günü, saat 14.00 sıralarında özel bir televizyon kanalının Bakırköy stüdyosunda programa katıldığı, program sonrasında cadde üzerinde tanıklar ile sohbet ettiği, bu sırada kendisini sosyal medya ve aktif siyasette bulunuyor olması nedeniyle tanımakta olan şüphelinin müştekiye yönelerek herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.Sanık Sinan Oral’ın iddianamede yer alan savunmasında, araç satın almak amacıyla Bakırköy’de bulunduğu, müştekiyi cadde üzerinde görmesi üzerine antipati duyduğu için bir anlık sinirle vurduğunu söyledi.Olay günü güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemede sanık ile bağlantılı olabileceği düşünülen 3 kişi tespit edildi. Kimliği tespit edilemeyen bu 3 kişi hakkında da tefrik kararı verilerek, ayrı soruşturma açıldı. Sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi. Duruşma basit yargılama usulüyle yapılacak.
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buğra kavuncu, bakırköy, iyi parti, hapis

Buğra Kavuncu'ya saldıran şüpheliye 1 yıla kadar hapis istemi

12:00 06.04.2022
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AA
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Bakırköy’de yumrukla saldıran sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki Buğra Kavuncu’nun 20 Ağustos 2021 günü, saat 14.00 sıralarında özel bir televizyon kanalının Bakırköy stüdyosunda programa katıldığı, program sonrasında cadde üzerinde tanıklar ile sohbet ettiği, bu sırada kendisini sosyal medya ve aktif siyasette bulunuyor olması nedeniyle tanımakta olan şüphelinin müştekiye yönelerek herhangi bir şey söylemeden yumruk attığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Sanık Sinan Oral’ın iddianamede yer alan savunmasında, araç satın almak amacıyla Bakırköy’de bulunduğu, müştekiyi cadde üzerinde görmesi üzerine antipati duyduğu için bir anlık sinirle vurduğunu söyledi.
Olay günü güvenlik kameraları üzerinde yapılan incelemede sanık ile bağlantılı olabileceği düşünülen 3 kişi tespit edildi.
Kimliği tespit edilemeyen bu 3 kişi hakkında da tefrik kararı verilerek, ayrı soruşturma açıldı. Sanık Sinan Oral hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame kabul edildi. Duruşma basit yargılama usulüyle yapılacak.
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