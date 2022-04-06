https://tr.sputniknews.com/20220406/bylockun-lisans-sahibi-david-keynesin-dava-dosyasi-mutalaa-icin-savciliga-gonderilecek-1055353890.html

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderilecek

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in dava dosyası mütalaa için savcılığa gönderilecek

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T12:59+0300

2022-04-06T12:59+0300

2022-04-06T13:02+0300

türkiye

bylock

david keynes

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İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık David Keynes (Alpaslan Demir) Koronavirüs olduğu gerekçesiyle katılmadı. Keynes'i avukatı Abdurrahman Bayramoğlu temsil etti.Duruşmada, dershane döneminden arkadaşı olan Mehmet Candan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.Candan, '"Üniversiteyi kazanınca Ankara'da aynı cemaat bölgesinde kaldık. Aynı evde kalmadık ama yaptıklarımızı, ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırıyordu. Daha sonra okuldan atıldı. Bunalıma girdi. Bu sırada kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodular çıkmıştı. Kendisi süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu. Dedikodular yüzünden cemaat ona Ankarada kalacak yer vermedi. O da, 'Ben bu kadar mahrem hizmet yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım' dedi. Ordudan 100 kişiyi arttırırım diyerek cemaati tehdit ediyordu. Gazeteci Hikmet Çetinkaya ile görüştü, 28 Şubat dönemine denk geliyordu. Bunun üzerine Amerika'ya gitmesi fikrini ben verdim. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, 'Bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur' dediler. Amerika'ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı. Greencard'ın çıkması ise tamamen bir tesadüftü, cemaatin elinde olan bir şey değildi. Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır" dedi.Yurt dışı yasağı devamMahkeme heyeti, sanık David Keynes hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Dosyanın mütalaasının hazırlaması için savcıya gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.Davanın geçmişiHakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarılan David Keynes, itirafçı olmak için avukatı aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. 9 Haziran 2021 İstanbul'a gelen Keynes, gözaltına alınarak, 14 Haziran 2021'de tutuklandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede David Keynes'in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Keynes'in Türk vatandaşıyken adının Alpaslan Demir olduğu ve Türk vatandaşıyken aynı zamanda Amerikan vatandaşlığını da kazandığı ve bu sırada ismini David Keynes olarak değiştirdiği, böylece çifte vatandaş ve çift isimli olduğu tespit edildiği kaydedildi. David Keynes hakkındaki ilk duruşma, 6 Ekim 2021'de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunmasını yapan Keynes'in, tutukluluk incelemesi ise 3 Kasım 2021'de yapıldı. Mahkeme, sanık Keynes'in tahliyesine ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

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bylock, david keynes