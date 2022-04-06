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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici
Dışişleri Bakanlığı'dan Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" tepkisi geldi. Bakanlık sivillerin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T07:51+0300
2022-04-06T07:51+0300
2022-04-06T07:54+0300
ukrayna krizi
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.
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dışişleri bakanlığı, buça, rusya, ukrayna
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici
07:51 06.04.2022 (güncellendi: 07:54 06.04.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'dan Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" tepkisi geldi. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek sorumluların ortaya çıkartılması çağrısını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili açıklama yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.