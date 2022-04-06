https://tr.sputniknews.com/20220406/disisleri-bakanligindan-buca-aciklamasi-1055347366.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici

Dışişleri Bakanlığı'dan Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" tepkisi geldi. Bakanlık sivillerin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T07:51+0300

2022-04-06T07:51+0300

2022-04-06T07:54+0300

ukrayna krizi

dışişleri bakanlığı

buça

rusya

ukrayna

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.

buça

rusya

ukrayna

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dışişleri bakanlığı, buça, rusya, ukrayna