Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/disisleri-bakanligindan-buca-aciklamasi-1055347366.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici
Dışişleri Bakanlığı'dan Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" tepkisi geldi. Bakanlık sivillerin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T07:51+0300
2022-04-06T07:54+0300
ukrayna krizi
dışişleri bakanlığı
buça
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.
buça
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dışişleri bakanlığı, buça, rusya, ukrayna

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Buça' açıklaması: Basına yansıyan görüntüler dehşet verici

07:51 06.04.2022 (güncellendi: 07:54 06.04.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanlığı'dan Buça'daki sivil ölümlerine ilişkin, "Katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür" tepkisi geldi. Bakanlık sivillerin hedef alınmasının kabul edilemeyeceğini söyleyerek sorumluların ortaya çıkartılması çağrısını yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna-Buça'daki sivil ölümleriyle ilgili açıklama yayınladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала