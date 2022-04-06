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Edirne'de fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı
Edirne'de fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı
Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T12:48+0300
2022-04-06T12:48+0300
türkiye
edirne
fuel-oil
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Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.
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edirne, fuel-oil

Edirne'de fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı

12:48 06.04.2022
© DHAEdirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı
Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
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Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı.
Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı. Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.
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