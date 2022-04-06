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https://tr.sputniknews.com/20220406/erbile-3-roket-saldirisi-1055370099.html
Erbil'e 3 roket saldırısı
Erbil'e 3 roket saldırısı
Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T22:39+0300
2022-04-06T22:39+0300
dünya
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
erbil
roketli saldırı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi.Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), erbil, roketli saldırı

Erbil'e 3 roket saldırısı

22:39 06.04.2022
© REUTERS / Ako RaşidPeşmerge-Kerkük
Peşmerge-Kerkük - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Ako Raşid
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Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi.
Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.
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