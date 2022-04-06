https://tr.sputniknews.com/20220406/eskisehir-sanayi-odasi-baskani-ufeyi-fiyatlara-yansittikca-rekabet-gucumuzun-kaybolma-riski-var-1055368947.html
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var
Mart ayında yüzde 115’e çıkan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) üretime olan etkisiyle ilgili Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Maliyetlerimiz... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T20:49+0300
2022-04-06T20:49+0300
2022-04-06T20:49+0300
akşam postasi
eskişehir sanayi odası
türkiye
üfe
tüfe
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: İhracatta durum iyi ama ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: İhracatta durum iyi ama ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var
Mart ayında yüzde 115’e çıkan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) üretime olan etkilerini Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına anlattı. Kesikbaş, “Maliyetlerimiz arttığı için fiyatlarımızı kademeli olarak artırmak zorunda kalıyoruz. Fiyat arttıkça Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin seviyesine gelmeye başlıyoruz. Sanayi alanında dünyadaki rekabetimizi kaybedersek diğer ülkeler avantajlı durumu geçiyor ve bu bizim ihracat rakamlarımıza da yansıyabilir endişesi taşıyoruz” dedi.Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:‘Maliyete yüzde 50 zam geliyor ama biz müşteriye 3 ay sonra yansıtabiliyoruz’
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MIA „Rosiya Segodnya“
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eskişehir sanayi odası, türkiye, üfe, tüfe, аудио
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var
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Mart ayında yüzde 115’e çıkan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) üretime olan etkisiyle ilgili Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Maliyetlerimiz arttığı için fiyatlarımızı kademeli olarak artırmak zorunda kalıyoruz" dedi.
Mart ayında yüzde 115’e çıkan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) üretime olan etkilerini Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına anlattı. Kesikbaş, “Maliyetlerimiz arttığı için fiyatlarımızı kademeli olarak artırmak zorunda kalıyoruz. Fiyat arttıkça Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin seviyesine gelmeye başlıyoruz. Sanayi alanında dünyadaki rekabetimizi kaybedersek diğer ülkeler avantajlı durumu geçiyor ve bu bizim ihracat rakamlarımıza da yansıyabilir endişesi taşıyoruz” dedi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:
“5 bilinmeyenli problem 5 denklemle çözülür. Ama şimdi bilinmeyen sayısı çok fazla. Tabi ihracatta iyi haberler geliyor. Şirketlerimiz de başarılı. Dünyanın her tarafından Türk sanayicileri görebilirsiniz. Vegas’ta arkadaşlarımız bugün mermer satıyorlar. Ama ÜFE’de geçen altı ayda açılan makas ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bunun net sonuçlarını da bu yıl içinde göreceğiz. Üretici maliyetlerinde en önemli hammaddeyi satın almanın maliyeti en önemli kriter ve bütün hammaddelerin maliyeti Türkiye’de ve dünyada artıyor. Yabancı para cinsinden dolayı Türkiye’de ayrıca bir pahalılık oluyor. Seramik sektörü, madencilik ve birçok sektör enerji maliyetlerinden etkilendi. Bir yılda yüzde 600’e yakan doğalgaz fiyatlarında artış var, yüzde 500’e yakın civarda elektrikte de artış var. Bunların tamamı girdi listenin başını oluşturuyor ve maliyetlere de yansıyor. Satın alma maliyeti, enerji maliyeti ve işçilik maliyetlerinin düşmesi gerekiyor düşmediği sürece ÜFE yükselecek. Yakın zaman içerisinde ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın daraldığını gözlemleyeceğiz ve enflasyona da yansıyacak.”
‘Maliyete yüzde 50 zam geliyor ama biz müşteriye 3 ay sonra yansıtabiliyoruz’
“Şu anda aslında reel olarak TÜFE’yi yüzde 60 bandında görmemek lazım bence bir miktar daha yukarıda. Makas 54 değil de belki 35’tir. İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı TÜFE oranları bu şekilde daha yukarıda açıklıyorlar. Yansımalarını birkaç ay içinde göreceğiz çünkü sürdürülebilirlik açısından sanayi piyasası kıymetlidir ve bir günde olan bir şey değildir burada 100 yıllık birikimler söz konusu. Doğalgaza yapılan yüzde 50’lik zammı görüyoruz ama zammı yurtdışındaki müşterinize birinci gün zamlı şekilde yansıtamıyorsunuz en az 2-3 aylık süreç içerisinde yansıtabiliyorsunuz. En büyük zorluğu bu konuda çekiyoruz. Bu sorunu hiçbir müşterimiz anlayamıyor. Maliyetlerin neden yüksek olduğunu, neden maliyetlerin arttığını anlayamıyorlar. Fiyatları ay ay kademeli şekilde arttırmak durumunda kalıyoruz yani kimse bize yapılan gibi yüzde 50 zam yapma imkanı vermiyor. Fiyat arttıkça Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin seviyesine gelmeye başlıyoruz. Sanayi alanında dünyadaki rekabetimizi kaybedersek diğer ülkeler avantajlı durumu geçiyor ve bu bizim ihracat rakamlarımızı da yansıyabilir endişesi taşıyoruz’’