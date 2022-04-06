Eskişehir Sanayi Odası Başkanı: ÜFE’yi fiyatlara yansıttıkça rekabet gücümüzün kaybolma riski var

“Şu anda aslında reel olarak TÜFE’yi yüzde 60 bandında görmemek lazım bence bir miktar daha yukarıda. Makas 54 değil de belki 35’tir. İstanbul Ticaret Odası’nın açıkladığı TÜFE oranları bu şekilde daha yukarıda açıklıyorlar. Yansımalarını birkaç ay içinde göreceğiz çünkü sürdürülebilirlik açısından sanayi piyasası kıymetlidir ve bir günde olan bir şey değildir burada 100 yıllık birikimler söz konusu. Doğalgaza yapılan yüzde 50’lik zammı görüyoruz ama zammı yurtdışındaki müşterinize birinci gün zamlı şekilde yansıtamıyorsunuz en az 2-3 aylık süreç içerisinde yansıtabiliyorsunuz. En büyük zorluğu bu konuda çekiyoruz. Bu sorunu hiçbir müşterimiz anlayamıyor. Maliyetlerin neden yüksek olduğunu, neden maliyetlerin arttığını anlayamıyorlar. Fiyatları ay ay kademeli şekilde arttırmak durumunda kalıyoruz yani kimse bize yapılan gibi yüzde 50 zam yapma imkanı vermiyor. Fiyat arttıkça Çek Cumhuriyeti ve Polonya gibi ülkelerin seviyesine gelmeye başlıyoruz. Sanayi alanında dünyadaki rekabetimizi kaybedersek diğer ülkeler avantajlı durumu geçiyor ve bu bizim ihracat rakamlarımızı da yansıyabilir endişesi taşıyoruz’’