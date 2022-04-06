https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-1055350100.html

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T11:00+0300

2022-04-06T11:00+0300

2022-04-06T11:22+0300

ekonomi

istanbul

zam

ulaşım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5.48 liradan 7.67 liraya,

https://tr.sputniknews.com/20220404/istanbulda-ulasima-zam-teklifi-reddedildi-1055309107.html

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istanbul, zam, ulaşım