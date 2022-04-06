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https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-1055350100.html
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam
UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T11:00+0300
2022-04-06T11:22+0300
ekonomi
istanbul
zam
ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5.48 liradan 7.67 liraya,
https://tr.sputniknews.com/20220404/istanbulda-ulasima-zam-teklifi-reddedildi-1055309107.html
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istanbul, zam, ulaşım

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam

11:00 06.04.2022 (güncellendi: 11:22 06.04.2022)
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Metrobüs, telefon, yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© DHA
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UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar ile ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yeniden değerleme oranında yüzde 40 zam önerildi.
Yapılan müzakerelerin ardından bu teklif kabul edildi.
Buna göre, tam elektronik bilet ücreti 5.48 liradan 7.67 liraya,
tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya,
öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya,
ilk aktarma 3.92'den 5.48 liraya,
sarı taksi açılış ücreti 9.8 liraya,
sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya,
minibüs indi-bindi ücreti 3.75'ten 5.25'e,
okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya,
personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya,
taksi dolmuş ücreti de 7.25 liradan 10 liraya yükseltildi.
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da ulaşıma zam teklifi reddedildi
4 Nisan, 17:37
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