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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/kosacev-ruslara-karsi-eylemler-duzenlenen-ulkelerle-diplomatik-iliskileri-kesebiliriz-1055356902.html
Kosaçev: Ruslara karşı eylemler düzenlenen ülkelerle diplomatik ilişkileri kesebiliriz
Kosaçev: Ruslara karşı eylemler düzenlenen ülkelerle diplomatik ilişkileri kesebiliriz
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Kosaçev, Rus vatandaşlarına veya anıtlarına karşı kitlesel eylemlerin düzenlendiği ülkelerle... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T14:05+0300
2022-04-06T14:26+0300
konstantin kosaçev
ukrayna krizi
rusya
rusofobi
saldırı
tepki
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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Federasyon Konseyi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, en uç önlem. Tabii ki, bunu dışlamıyoruz ve belki de bu tür kararlar, hasımlığın derecesinin sınırı aştığı bazı münferit durumlarda alınacaktır" dedi.Herhangi bir ülkede yaşayan soydaşlarımıza ya da anavatamızın tarihiyle özdeşleşen anıtlara yönelik kitlesel Rusofobik eylemleri, diplomatik ilişkilerin kesilebileceği durumlara örnek olarak veren Kosaçev, bu tür önlemleri uygulamanın Rusya'nın tasarrufunda olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220406/yunanistan-12-rus-diplomattan-ulkeyi-terk-etmelerini-istedi-1055351784.html
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konstantin kosaçev, rusya, rusofobi, saldırı, tepki

Kosaçev: Ruslara karşı eylemler düzenlenen ülkelerle diplomatik ilişkileri kesebiliriz

14:05 06.04.2022 (güncellendi: 14:26 06.04.2022)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Fotoğraf bankasına girKonstantin Kosaçev
Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Kosaçev, Rus vatandaşlarına veya anıtlarına karşı kitlesel eylemlerin düzenlendiği ülkelerle diplomatik ilişkilerin kesilmesini dışlamadıklarını belirtti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Federasyon Konseyi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, en uç önlem. Tabii ki, bunu dışlamıyoruz ve belki de bu tür kararlar, hasımlığın derecesinin sınırı aştığı bazı münferit durumlarda alınacaktır" dedi.
Herhangi bir ülkede yaşayan soydaşlarımıza ya da anavatamızın tarihiyle özdeşleşen anıtlara yönelik kitlesel Rusofobik eylemleri, diplomatik ilişkilerin kesilebileceği durumlara örnek olarak veren Kosaçev, bu tür önlemleri uygulamanın Rusya'nın tasarrufunda olduğunun altını çizdi.
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
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