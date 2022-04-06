https://tr.sputniknews.com/20220406/kosacev-ruslara-karsi-eylemler-duzenlenen-ulkelerle-diplomatik-iliskileri-kesebiliriz-1055356902.html

Kosaçev: Ruslara karşı eylemler düzenlenen ülkelerle diplomatik ilişkileri kesebiliriz

Kosaçev: Ruslara karşı eylemler düzenlenen ülkelerle diplomatik ilişkileri kesebiliriz

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Kosaçev, Rus vatandaşlarına veya anıtlarına karşı kitlesel eylemlerin düzenlendiği ülkelerle... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T14:05+0300

2022-04-06T14:05+0300

2022-04-06T14:26+0300

konstantin kosaçev

ukrayna krizi

rusya

rusofobi

saldırı

tepki

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Rossiya 24 televizyonuna konuşan Federasyon Konseyi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, en uç önlem. Tabii ki, bunu dışlamıyoruz ve belki de bu tür kararlar, hasımlığın derecesinin sınırı aştığı bazı münferit durumlarda alınacaktır" dedi.Herhangi bir ülkede yaşayan soydaşlarımıza ya da anavatamızın tarihiyle özdeşleşen anıtlara yönelik kitlesel Rusofobik eylemleri, diplomatik ilişkilerin kesilebileceği durumlara örnek olarak veren Kosaçev, bu tür önlemleri uygulamanın Rusya'nın tasarrufunda olduğunun altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20220406/yunanistan-12-rus-diplomattan-ulkeyi-terk-etmelerini-istedi-1055351784.html

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konstantin kosaçev, rusya, rusofobi, saldırı, tepki