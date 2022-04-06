https://tr.sputniknews.com/20220406/mhpde-mustafa-baki-ersoy-icin-disiplin-islemleri-baslatildi-1055357304.html

MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Ersoy hakkında parti üyeliğinden... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T14:25+0300

2022-04-06T14:25+0300

2022-04-06T14:27+0300

politika

mustafa baki ersoy

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Konuyla ilgili açıklamayı MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yaptı. Parti politikalarına aykırı şekilde basına demeç veren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirtti. Ersoy hakkında işlemlerin başlatıldığını ifade etti . Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.

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mustafa baki ersoy, milliyetçi hareket partisi (mhp)