https://tr.sputniknews.com/20220406/mhpde-mustafa-baki-ersoy-icin-disiplin-islemleri-baslatildi-1055357304.html
MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı
MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Ersoy hakkında parti üyeliğinden... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T14:25+0300
2022-04-06T14:25+0300
2022-04-06T14:27+0300
politika
mustafa baki ersoy
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Konuyla ilgili açıklamayı MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yaptı. Parti politikalarına aykırı şekilde basına demeç veren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirtti. Ersoy hakkında işlemlerin başlatıldığını ifade etti . Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
mustafa baki ersoy, milliyetçi hareket partisi (mhp)
MHP'de Mustafa Baki Ersoy için disiplin işlemleri başlatıldı
14:25 06.04.2022 (güncellendi: 14:27 06.04.2022) Abone ol
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı disipline sevk edilmişti. Ersoy hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarılma talebiyle disiplin işlemi başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamayı MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk yaptı.
Parti politikalarına aykırı şekilde basına demeç veren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini belirtti.
Ersoy hakkında işlemlerin başlatıldığını ifade etti . Mustafa Baki Ersoy, Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunmuştu.