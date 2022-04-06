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Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T01:50+0300
2022-04-06T01:50+0300
savunma
polonya
abd
tank
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Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı. Polonya’nın 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank için ABD'ye 4.75 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, tankların son teknoloji ile modernize edilmiş (Sepv3 versiyonu) olacağı aktarıldı. Sözleşmenin tanklar ile ilgili eğitim ve lojistik faaliyetlerini de kapsadığı aktarılarak, söz konusu tankların 18. Mekanize Birlik ve 1. Zırhlı Birlikte konuşlanacağı bildirildi.
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polonya, abd, tank

Polonya, ABD'den 250 adet Abrams tankı satın alımı için sözleşme imzaladı

01:50 06.04.2022
© EPA / RAFAL GUZPolonya-ABD
Polonya-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© EPA / RAFAL GUZ
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank alımı için sözleşmenin imzalandığını açıkladı.
Kısa süre önce Polonya meclisinde kabul edilen yasa ile ülke savunması ile ilgili harcamaları 2023 yılından itibaren Polonya GSMH'sinin yüzde 3'üne yükseltme kararı alan Polonya, askeri alanda yoğun harcamalara başladı. ABD kongresinin geçtiğimiz şubat ayında satışına onay verdiği Abrams tanklarının, Polonya’nın başkenti Varşova'daki 1. Zırhlı Birlikte yapılan törende teslim anlaşmasını imzalayan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya-ABD işbirliğinde tarihi günler yaşandığını aktardı.

Polonya’nın 250 adet ABD yapımı M1A2 Abrams tipi tank için ABD'ye 4.75 milyar dolar ödeyeceği belirtilirken, tankların son teknoloji ile modernize edilmiş (Sepv3 versiyonu) olacağı aktarıldı. Sözleşmenin tanklar ile ilgili eğitim ve lojistik faaliyetlerini de kapsadığı aktarılarak, söz konusu tankların 18. Mekanize Birlik ve 1. Zırhlı Birlikte konuşlanacağı bildirildi.
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