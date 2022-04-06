https://tr.sputniknews.com/20220406/sehirler-arasi-otobus-ucretlerinde-buyuk-artis-1055358326.html
Şehirler arası otobüs ücretlerinde büyük artış
Şehirler arası otobüs ücretlerinde büyük artış
Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren ürünler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri üst sıralarda yer aldı. Ramazan Bayramı'nda oluşacak... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T14:58+0300
2022-04-06T14:58+0300
2022-04-06T14:58+0300
ekonomi
ulaşım
ekonomi
zam
otobüs
otobüs bileti
gar
bilet
fiyat
fiyat artışı
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Mart ayı enflasyon verilerine göre fiyatı en çok artan ürün motorin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24.41 ile benzin, yüzde 23.47 ile kömür, yüzde 20.56 ile kuru soğan ücreti izledi. Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs ücreti oldu. İstanbul’dan gidiş Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e Şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor. Ankara’dan gidiş Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı. Bugün itibarıyla Ankara-Van bileti 450 TL’den, Ankara-Rize bileti 300 TL’den, Ankara-Edirne bileti ise 350 TL’den satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-1055350100.html
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ulaşım, ekonomi, zam, otobüs, otobüs bileti, gar, bilet, fiyat, fiyat artışı
Şehirler arası otobüs ücretlerinde büyük artış
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Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren ürünler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri üst sıralarda yer aldı. Ramazan Bayramı'nda oluşacak yoğunluk nedeniyle fiyatlarda artışın devam etmesi bekleniyor.
Mart ayı enflasyon verilerine göre fiyatı en çok artan ürün motorin oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, motorindeki fiyat artışını yüzde 24.41 ile benzin, yüzde 23.47 ile kömür, yüzde 20.56 ile kuru soğan ücreti izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs ücreti oldu.
İstanbul’dan gidiş
Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı.
İstanbul’dan İzmir’e Şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.
İstanbul Antalya yolculuk bileti ise 300 TL’den 340 TL’ye yükseldi. İstanbul-Çanakkale bileti 215 TL’den, İstanbul-Rize otobüs bileti 400 TL’den, İstanbul-Adana bileti 300 TL’den, İstanbul-Şanlıurfa 400 TL’den, İstanbul-Van otobüs bileti ise 550 TL’den satılıyor.
Ankara’dan gidiş
Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.
Bugün itibarıyla Ankara-Van bileti 450 TL’den, Ankara-Rize bileti 300 TL’den, Ankara-Edirne bileti ise 350 TL’den satılıyor.