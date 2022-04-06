https://tr.sputniknews.com/20220406/sherlock-holmesun-devam-dizileri-geliyor-yapimcisi-robert-downey-jr-olacak-1055362323.html
Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor: Yapımcısı Robert Downey Jr. olacak
Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor: Yapımcısı Robert Downey Jr. olacak
Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini paylaştığı Sherlock Holmes filmleri, televizyon dizisine dönüşüyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T16:21+0300
2022-04-06T16:21+0300
2022-04-06T16:26+0300
sherlock holmes
yaşam
dizi
hbo max
warner bros
robert downey jr
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Variety'nin haberine göre, ‘Sherlock Holmes’ film evreni TV'ye doğru genişliyor. HBO Max, şu anda filmlere bağlı iki şovda erken geliştirme aşamasında. Potansiyel şovlar, Robert Downey Jr.'ın usta dedektif, Jude Law'ın Dr. John Watson olarak yer aldığı ve Sir Arthur Conan Doyle'un kitaplarından esinlenerek oynadığı 2009 yapımı ‘Sherlock Holmes’ ve 2011 yapımı ‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ dünyasında geçecek.BeyazPerde’nin aktardığına göre, iki dizinin her biri ‘Sherlock Holmes 3’te tanıtılacak yeni bir karaktere odaklanacak. Downey Jr. ve Susan Downey, Team Downey'den Amanda Burrell ile birlikte dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Wigram Productions'tan Lionel Wigram da Warner Bros. Television yapımcılığında yürütücü yapımcılık yapacak. HBO Max ve Warner Bros. Television temsilcileri şimdilik resmi duyuruyu yapmadı.Downey'ler ilk olarak 2020'de Sherlock Holmes yan gösterileri yaratmayı tartıştı, ancak projelerin odaklanacağı karakterler hakkında hiçbir ayrıntı ortaya çıkmadı. Sherlock Holmes, Warner Bros. için büyük bir hit olduğunu kanıtladı ve film, 90 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 524 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. ‘A Game of Shadows’, iki yıl sonra dünya çapında 543 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Üçüncü filmin aslında Aralık 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı ama iki kez ertelendi.HBO Max, bir süredir Warner Bros. film serilerine bağlanan yeni diziler oluşturuyor. En son, yayıncının şu anda ‘Welcome to Derry’ başlıklı bir ‘IT’ prequel dizisi üzerinde çalıştığı bildirildi. Colin Farrell, daha sonra, yayıncı için bir mini dizide ‘The Batman’deki The Penguin rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Diğer film temelli projelerin yanı sıra, eserlerde ‘Dune’ karakteri Bene Gesserit hakkında da bir dizi yer alıyor.
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Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor: Yapımcısı Robert Downey Jr. olacak
16:21 06.04.2022 (güncellendi: 16:26 06.04.2022) Abone ol
Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini paylaştığı Sherlock Holmes filmleri, televizyon dizisine dönüşüyor.
Variety'nin haberine göre, ‘Sherlock Holmes’ film evreni TV'ye doğru genişliyor. HBO Max, şu anda filmlere bağlı iki şovda erken geliştirme aşamasında. Potansiyel şovlar, Robert Downey Jr.'ın usta dedektif, Jude Law'ın Dr. John Watson olarak yer aldığı ve Sir Arthur Conan Doyle'un kitaplarından esinlenerek oynadığı 2009 yapımı ‘Sherlock Holmes’ ve 2011 yapımı ‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ dünyasında geçecek.
BeyazPerde’nin aktardığına göre, iki dizinin her biri ‘Sherlock Holmes 3’te tanıtılacak yeni bir karaktere odaklanacak. Downey Jr. ve Susan Downey, Team Downey'den Amanda Burrell ile birlikte dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Wigram Productions'tan Lionel Wigram da Warner Bros. Television yapımcılığında yürütücü yapımcılık yapacak. HBO Max ve Warner Bros. Television temsilcileri şimdilik resmi duyuruyu yapmadı.
Downey'ler ilk olarak 2020'de Sherlock Holmes yan gösterileri yaratmayı tartıştı, ancak projelerin odaklanacağı karakterler hakkında hiçbir ayrıntı ortaya çıkmadı. Sherlock Holmes, Warner Bros. için büyük bir hit olduğunu kanıtladı ve film, 90 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 524 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. ‘A Game of Shadows’, iki yıl sonra dünya çapında 543 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Üçüncü filmin aslında Aralık 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı ama iki kez ertelendi.
HBO Max, bir süredir Warner Bros. film serilerine bağlanan yeni diziler oluşturuyor. En son, yayıncının şu anda ‘Welcome to Derry’ başlıklı bir ‘IT’ prequel dizisi üzerinde çalıştığı bildirildi. Colin Farrell, daha sonra, yayıncı için bir mini dizide ‘The Batman’deki The Penguin rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Diğer film temelli projelerin yanı sıra, eserlerde ‘Dune’ karakteri Bene Gesserit hakkında da bir dizi yer alıyor.