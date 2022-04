https://tr.sputniknews.com/20220406/sherlock-holmesun-devam-dizileri-geliyor-yapimcisi-robert-downey-jr-olacak-1055362323.html

Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor: Yapımcısı Robert Downey Jr. olacak

Sherlock Holmes'un devam dizileri geliyor: Yapımcısı Robert Downey Jr. olacak

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini paylaştığı Sherlock Holmes filmleri, televizyon dizisine dönüşüyor. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T16:21+0300

2022-04-06T16:21+0300

2022-04-06T16:26+0300

sherlock holmes

yaşam

dizi

hbo max

warner bros

robert downey jr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055362274_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0833700ae34a9a375cac460f1b860230.jpg

Variety'nin haberine göre, ‘Sherlock Holmes’ film evreni TV'ye doğru genişliyor. HBO Max, şu anda filmlere bağlı iki şovda erken geliştirme aşamasında. Potansiyel şovlar, Robert Downey Jr.'ın usta dedektif, Jude Law'ın Dr. John Watson olarak yer aldığı ve Sir Arthur Conan Doyle'un kitaplarından esinlenerek oynadığı 2009 yapımı ‘Sherlock Holmes’ ve 2011 yapımı ‘Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ dünyasında geçecek.BeyazPerde’nin aktardığına göre, iki dizinin her biri ‘Sherlock Holmes 3’te tanıtılacak yeni bir karaktere odaklanacak. Downey Jr. ve Susan Downey, Team Downey'den Amanda Burrell ile birlikte dizinin yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Wigram Productions'tan Lionel Wigram da Warner Bros. Television yapımcılığında yürütücü yapımcılık yapacak. HBO Max ve Warner Bros. Television temsilcileri şimdilik resmi duyuruyu yapmadı.Downey'ler ilk olarak 2020'de Sherlock Holmes yan gösterileri yaratmayı tartıştı, ancak projelerin odaklanacağı karakterler hakkında hiçbir ayrıntı ortaya çıkmadı. Sherlock Holmes, Warner Bros. için büyük bir hit olduğunu kanıtladı ve film, 90 milyon dolarlık bir bütçeye karşı dünya çapında 524 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. ‘A Game of Shadows’, iki yıl sonra dünya çapında 543 milyon doların üzerinde hasılat elde etti. Üçüncü filmin aslında Aralık 2020'de vizyona girmesi planlanmıştı ama iki kez ertelendi.HBO Max, bir süredir Warner Bros. film serilerine bağlanan yeni diziler oluşturuyor. En son, yayıncının şu anda ‘Welcome to Derry’ başlıklı bir ‘IT’ prequel dizisi üzerinde çalıştığı bildirildi. Colin Farrell, daha sonra, yayıncı için bir mini dizide ‘The Batman’deki The Penguin rolünü yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Diğer film temelli projelerin yanı sıra, eserlerde ‘Dune’ karakteri Bene Gesserit hakkında da bir dizi yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20170116/bbc-sherlock-hacker-1026783614.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sherlock holmes, dizi, hbo max, warner bros, robert downey jr