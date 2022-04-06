Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220406/sri-lankada-1-nisanda-ilan-edilen-olaganustu-hal-kaldirildi-1055344832.html
Sri Lanka'da 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
Sri Lanka'da 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı
Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T01:38+0300
2022-04-06T01:39+0300
dünya
sri lanka
ohal
olağanüstü hal (ohal)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055344806_0:104:2915:1744_1920x0_80_0_0_751f6c590038045780cd5fdcb38ec1af.jpg
Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi. OHAL'in kaldırılması kararının, bugün gece yarısından itibaren geçerli olduğu belirtildi.Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı."Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti. Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.Önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/sri-lankada-basbakan-rajapaksa-disinda-kabinedeki-tum-bakanlar-istifa-etti-1055285701.html
https://tr.sputniknews.com/20220401/sri-lankada-ohal-ilan-edildi-1055251041.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055344806_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_0f01ee48230998435b120d9b3f2858ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, ohal, olağanüstü hal (ohal)

Sri Lanka'da 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

01:38 06.04.2022 (güncellendi: 01:39 06.04.2022)
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTESri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.
Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
Abone olTelegram
Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.
Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi. OHAL'in kaldırılması kararının, bugün gece yarısından itibaren geçerli olduğu belirtildi.
Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
Mahinda Rajapaksa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da Başbakan Rajapaksa dışında kabinedeki tüm bakanlar istifa etti
3 Nisan, 23:48
"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti. Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.
Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.
Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.
Önümüzdeki 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.
Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
1 Nisan, 23:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала