https://tr.sputniknews.com/20220406/yemendeki-husiler-arap-koalisyonu-gucleri-bir-petrol-gemisine-el-koyarak-ateskesi-ihlal-etti-1055366934.html

Yemen'deki Husiler: Arap koalisyonu güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti

Yemen'deki Husiler: Arap koalisyonu güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti

Yemen'deki Husiler, hükümete destek veren Arap koalisyon güçlerini, yürürlükteki ateşkese rağmen bir petrol gemisine el koymakla suçladı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T19:38+0300

2022-04-06T19:38+0300

2022-04-06T19:38+0300

dünya

yemen

savaş

arap koalisyonu

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Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü İsam el-Mutevekkil'in yazılı açıklamasına yer verildi.Açıklamada, koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi ihlal ederek, petrol yüklü bir gemiye el koyduğu kaydedildi.Açıklamada, geminin, BM'den giriş izni almasına ve aranmasına rağmen alıkonulduğuna işaret edildi.Koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkesBM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.

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yemen, savaş, arap koalisyonu