Antarktika'da postaneye penguen sayacak eleman aranıyor

Birleşik Krallık Antarktika Mirası Vakfı (UKAHT), Antartika'nın Port Lockroy üssündeki postane ve hediye dükkanını işletmek üzere iş ilanı verdi.Gazete Duvar’ın CBC'den aktardığına göre, Goudier Adası'nda yaşayacak personelin görev tanımı arasında sayıları binleri bulan Gentoo penguenleri gözlemek ve onları saymak da var.Cambridge merkezli yardım kuruluşu, pandeminin başından beri bu görev için ilk defa iş ilanı verdi.2019-2020 yaz döneminde postanede çalışan Vicky Inglis, adada yaşamanın zorluklarına değinerek, pozisyonun herkes için uygun olmadığını söyledi.Inglis, “İlk vardığımızda (postaneye) karı aşarak yolumuzu bulabilmiştik. Orada sifonlu tuvalet veya benzeri şeyler yok, normalde alışık olduğumuz hiçbir modern lüks eşyası yok” dedi.Bölgede yaşamanın zorluklarına değinen Inglis, adayı Gentoo penguinleri ile paylaştıklarını söyledi. “Binaları çevrelemiş durumdalar. Yuvalarını hemen kapıların ve camların dışında yapıyorlar” şeklinde konuştu.Adaya her yıl yolcu gemileri ile binlerce turist geldiği için, Inglis, penguinler üzerindeki insan etkisini azaltmanın önemine değindi. “Ziyaretçiler geldiği zaman, çok dikkatli olmak zorundayız. Orada yaşayan penguinler üzerindeki etkiyi en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.Port Lockroy, Antartika Yarımadası'da kurulan ilk İngiliz araştırma üssüydü ve 1944-1962 yılları arasında hizmet verdi. UKAHT, 2006 senesinde üssün yönetimi devralarak, onu müze ve postaneye dönüştürdü.Goudier Adası'ndaki müzede, yaz olarak bilinen Kasım-Mart dönemninde, dönüşümlü olarak dört veya beş kişi çalışıyor. UKAHT, her sene dünyanın her bir köşesinden müzede çalışmak için başvuru alıyor.Geçen sene Kovid-19 salgını nedeniyle müze kapanmıştı.Müzede çalışanların aylık maaşları 1.250-1.800 sterlin arasında değişiyor.

