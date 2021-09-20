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Güney Afrika'da arılar, nesli tükenmekte olan 63 pengueni öldürdü
Güney Afrika'da arılar, nesli tükenmekte olan 63 pengueni öldürdü
Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town dışındaki plajda arı sürüsünün nesli tükenmekte olan 63 Afrika penguenini... 20.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-20T08:53+0300
2021-09-20T08:53+0300
dünya
ölüm
arı
penguen
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Koruma altındaki kuşlar, penguen kolonisine ev sahipliği yapan Cape Town yakınlarındaki küçük kasaba Simon's Town'da ölü bulundu ve otopsiye alındı.T24'ün haberine göre, Vakfın klinik veterineri David Roberts, "Testlerden sonra penguenlerin gözlerinin çevresinde arı sokmaları bulduk. Bu çok nadir görülen bir durum. Penguenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için bu şekilde ölmemeliler. Onlar korunan bir tür" dedi.Güney Afrika'nın kıyılarında ve adalarında yaşayan Afrika penguenleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210818/bursa-hayvanat-bahcesinde-penguenler-taze-sardalya-ile-besleniyor-1048136807.html
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ölüm, arı, penguen

Güney Afrika'da arılar, nesli tükenmekte olan 63 pengueni öldürdü

08:53 20.09.2021
© DHA“Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi” diye konuşan Sevim, “Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Günde iki kez 150- 200 gram arası taze sardalyayla besliyoruz. Penguenlerin bazıları, 2017- 2018 yılında Hollanda ve Belçika'dan getirildi” diye konuşan Sevim, “Adaptasyon süreçleri bitti. Bu yıl yavru da aldık. Günde 2 kez sardalyayla besliyoruz. Havalar çok sıcak olduğunda iç barınağa alıyoruz” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2021
© DHA
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Güney Afrika Kıyı Kuşlarını Koruma Vakfı, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town dışındaki plajda arı sürüsünün nesli tükenmekte olan 63 Afrika penguenini öldürdüğünü söyledi.
Koruma altındaki kuşlar, penguen kolonisine ev sahipliği yapan Cape Town yakınlarındaki küçük kasaba Simon's Town'da ölü bulundu ve otopsiye alındı.
T24'ün haberine göre, Vakfın klinik veterineri David Roberts, "Testlerden sonra penguenlerin gözlerinin çevresinde arı sokmaları bulduk. Bu çok nadir görülen bir durum. Penguenler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları için bu şekilde ölmemeliler. Onlar korunan bir tür" dedi.
Güney Afrika'nın kıyılarında ve adalarında yaşayan Afrika penguenleri, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alıyor.
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