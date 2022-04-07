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https://tr.sputniknews.com/20220407/brent-petrolun-varil-fiyatinda-dusus-10181-dolara-kadar-geriledi-1055373919.html
Brent petrolün varil fiyatında düşüş: 101,81 dolara kadar geriledi
Brent petrolün varil fiyatında düşüş: 101,81 dolara kadar geriledi
Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T03:08+0300
2022-04-07T03:08+0300
ekonomi
brent petrolün varil fiyatı
brent petrol
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Dün günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.42'de kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.İngiltere’nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.
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brent petrolün varil fiyatı, brent petrol

Brent petrolün varil fiyatında düşüş: 101,81 dolara kadar geriledi

03:08 07.04.2022
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda 101,81 dolara kadar geriledi.
Dün günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 22.42'de kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.
IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.
Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
İngiltere’nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.
2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.
Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.
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