https://tr.sputniknews.com/20220407/demirkoldan-ak-partili-ozalana-zaten-futbolculuklarinda-da-sovdan-baska-bir-sey-yapmamislardir-1055394274.html

Demirkol'dan, AK Partili Özalan'a: Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır

Demirkol'dan, AK Partili Özalan'a: Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır

Yeni Spor Yasası'na ilişkin konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, yasayı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a tepki gösterdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T19:25+0300

2022-04-07T19:25+0300

2022-04-07T19:30+0300

spor

gençlik ve spor bakanlığı

mehmet demirkol

alpay özalan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104101/82/1041018234_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d62974eb518be432ac9b6fc95444d028.jpg

Spor Yasası’nın TBMM’den onay alması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ederken; ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.'Kültürel, ahlaki bir sorun'Socrates’in Youtube kanalında Kaan Kural’la birlikte Spor Yasası ve maddelerini değerlendiren Mehmet Demirkol, bazı maddelerin UEFA ve FIFA engeline takılacağını söylerken Spor Yasası’nın Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti.“Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur” diyen Demirkol, “Bu kültürel, ahlaki bir sorun” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Spor Yasası’nı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan’a da isim vermeden tepki gösteren Demirkol, “Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gençlik ve spor bakanlığı, mehmet demirkol, alpay özalan