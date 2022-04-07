https://tr.sputniknews.com/20220407/demirkoldan-ak-partili-ozalana-zaten-futbolculuklarinda-da-sovdan-baska-bir-sey-yapmamislardir-1055394274.html
Demirkol'dan, AK Partili Özalan'a: Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır
Demirkol'dan, AK Partili Özalan'a: Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır
Yeni Spor Yasası'na ilişkin konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, yasayı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a tepki gösterdi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T19:25+0300
2022-04-07T19:25+0300
2022-04-07T19:30+0300
spor
gençlik ve spor bakanlığı
mehmet demirkol
alpay özalan
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Spor Yasası’nın TBMM’den onay alması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ederken; ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.'Kültürel, ahlaki bir sorun'Socrates’in Youtube kanalında Kaan Kural’la birlikte Spor Yasası ve maddelerini değerlendiren Mehmet Demirkol, bazı maddelerin UEFA ve FIFA engeline takılacağını söylerken Spor Yasası’nın Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti.“Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur” diyen Demirkol, “Bu kültürel, ahlaki bir sorun” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Spor Yasası’nı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan’a da isim vermeden tepki gösteren Demirkol, “Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır” dedi.
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gençlik ve spor bakanlığı, mehmet demirkol, alpay özalan
Demirkol'dan, AK Partili Özalan'a: Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır
19:25 07.04.2022 (güncellendi: 19:30 07.04.2022) Abone ol
Yeni Spor Yasası'na ilişkin konuşan yorumcu Mehmet Demirkol, yasayı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'a tepki gösterdi.
Spor Yasası’nın TBMM’den onay alması ve yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ederken; ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi.
'Kültürel, ahlaki bir sorun'
Socrates’in Youtube kanalında Kaan Kural’la birlikte Spor Yasası ve maddelerini değerlendiren Mehmet Demirkol, bazı maddelerin UEFA ve FIFA engeline takılacağını söylerken Spor Yasası’nın Türkiye’de uygulanamayacağını iddia etti.
“Bizde bu tip şeylerin etrafından dolanmalar milli spordur. Bir numara olduğumuz konu budur” diyen Demirkol, “Bu kültürel, ahlaki bir sorun” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Spor Yasası’nı komisyonda okuyan AK Parti Milletvekili ve eski futbolcu Alpay Özalan’a da isim vermeden tepki gösteren Demirkol, “Söz asıl olacak. Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır” dedi.