https://tr.sputniknews.com/20220407/diyanet-isleri-baskani-erbas-bazi-islam-ulkelerinin-buyukelcileriyle-iftarda-bir-araya-geldi-1055398459.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bazı İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bazı İslam ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bazı İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T22:56+0300

2022-04-07T22:56+0300

2022-04-07T22:56+0300

türkiye

ramazan

ali erbaş

diyanet işleri başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanlığının yemekhanesinde düzenlenen iftar programında konuşan Erbaş, dünyanın bir kısmının sınırsız imkan ve zenginlik içinde müreffeh bir şekilde yaşarken diğer yanda en temel haklarından mahrum milyonlarca insanın, açlık ve yoksulluk içerisinde bir hayata mahkum edildiğini ifade etti.Milyonlarca insanın, ülkesini terk etmek zorunda kalıp bambaşka dünyalarda mülteci olarak hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Ali Erbaş, "Oysa dünyadaki doğal kaynaklar, bugüne dek hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde kullanılmakta ve her geçen gün yeni imkan ve potansiyeller keşfedilmektedir. Buna rağmen yeryüzünde yoksulluğun, açlığın ve çaresizliğin hala bir sorun olarak gündemde olması, dünyanın adalet, hakkaniyet ve merhamet gibi temel insani değerlerden ne denli uzaklaştığının bir göstergesidir." diye konuştu.Bu durumlardan en fazla İslam ülkeleri ve Müslümanların etkilendiğini vurgulayan Ali Erbaş, şunları kaydetti:İftar programına, 20'ye yakın ülkenin Ankara büyükelçisinin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı katıldı.

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ramazan, ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı