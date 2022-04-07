https://tr.sputniknews.com/20220407/emniyet-bunyesinde-koruma-egitim-akademisi-polis-egitim-merkezi-mudurlugu-kuruldu-1055374246.html

Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu

Cumhurbaşkanı kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T05:11+0300

2022-04-07T05:11+0300

2022-04-07T05:11+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis akademisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı olarak 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.

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emniyet genel müdürlüğü (egm), polis akademisi