https://tr.sputniknews.com/20220407/enerjide-acele-kamulastirma-kararlari-1055376798.html
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları
Bursa ve Bartın'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T09:57+0300
2022-04-07T09:57+0300
2022-04-07T09:57+0300
türkiye
kamulaştırma
acele kamulaştırma kararı
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğal gaz boru hattı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde değişiklikEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde yapılan değişikle, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibinin, vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220406/enerji-projeleri-icin-bazi-tasinmazlara-acele-kamulastirma-karari-1055349117.html
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kamulaştırma, acele kamulaştırma kararı, resmi gazete
Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Bursa ve Bartın'da yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tesisi planlanan doğal gaz boru hattı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Bartın OSB-Brş (Bartın-Cide) Enerji İletim Hattı Projesi güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde değişiklik
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmenliğinde yapılan değişikle, petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibinin, vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde lisansı sona erdirilecek.