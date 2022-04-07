https://tr.sputniknews.com/20220407/harkovda-bombardimanda-yaralanip-rus-sahra-hastanesinde-tedavi-olan-ukraynali-yasadiklarini-anlatti-1055382371.html

Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı

Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı

Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir bombardıman sırasında çocukları korumak isterken kendisi mermilerin hedefi olan İzyum kenti sakini, Rus askeri doktorların... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:52+0300

2022-04-07T12:52+0300

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multimedya

video

ukrayna

harkov

bombardıman

sahra hastanesi

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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde yer alan İzyum kentinin sakini, yerel radikal milliyetçi grupların bombardımanında yaralanmasının ardından Rus askeri doktorlar tarafından sahra hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde hayatta kaldığını söyledi.İzyum sakini, yaralanmadan önce kentte mahsur kalan çocuklara bombardımanlardan korunmaları için yardım ettiğini belirtiyor. Olay gününde de, sığınakta ışık görmeden yaşayan çocukları temiz hava almaları için dışarı çıkardığını, tam geri dönerlerken bir grubun bombardıman düzenlediğini anlattı.Saldırının başladığı an henüz içeri girememiş olan kız çocuklarının kaçabilmesi için kendini öne attığını söyleyen İzyum sakini, son gördüklerinin bomba atışlarının sebep olduğu parıltılar olduğunu belirtti ve bu sebeple o gün bir misket bombası saldırısı olduğuna inandığını ekledi.

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Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı 2022-04-07T12:52+0300 true PT1M02S

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video, ukrayna, harkov, bombardıman, sahra hastanesi, видео