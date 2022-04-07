https://tr.sputniknews.com/20220407/harkovda-bombardimanda-yaralanip-rus-sahra-hastanesinde-tedavi-olan-ukraynali-yasadiklarini-anlatti-1055382371.html
Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı
Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir bombardıman sırasında çocukları korumak isterken kendisi mermilerin hedefi olan İzyum kenti sakini, Rus askeri doktorların... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:52+0300
2022-04-07T12:52+0300
2022-04-07T12:52+0300
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ukrayna
harkov
bombardıman
sahra hastanesi
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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde yer alan İzyum kentinin sakini, yerel radikal milliyetçi grupların bombardımanında yaralanmasının ardından Rus askeri doktorlar tarafından sahra hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde hayatta kaldığını söyledi.İzyum sakini, yaralanmadan önce kentte mahsur kalan çocuklara bombardımanlardan korunmaları için yardım ettiğini belirtiyor. Olay gününde de, sığınakta ışık görmeden yaşayan çocukları temiz hava almaları için dışarı çıkardığını, tam geri dönerlerken bir grubun bombardıman düzenlediğini anlattı.Saldırının başladığı an henüz içeri girememiş olan kız çocuklarının kaçabilmesi için kendini öne attığını söyleyen İzyum sakini, son gördüklerinin bomba atışlarının sebep olduğu parıltılar olduğunu belirtti ve bu sebeple o gün bir misket bombası saldırısı olduğuna inandığını ekledi.
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Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı
Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı
2022-04-07T12:52+0300
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Harkov’da bombardımanda yaralanıp Rus sahra hastanesinde tedavi olan Ukraynalı yaşadıklarını anlattı
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Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bir bombardıman sırasında çocukları korumak isterken kendisi mermilerin hedefi olan İzyum kenti sakini, Rus askeri doktorların sahra hastanesinde gerçekleştirdikleri operasyon ile hayata döndü.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde yer alan İzyum kentinin sakini, yerel radikal milliyetçi grupların bombardımanında yaralanmasının ardından Rus askeri doktorlar tarafından sahra hastanesinde gerçekleştirilen operasyon sayesinde hayatta kaldığını söyledi.
İzyum sakini, yaralanmadan önce kentte mahsur kalan çocuklara bombardımanlardan korunmaları için yardım ettiğini belirtiyor. Olay gününde de, sığınakta ışık görmeden yaşayan çocukları temiz hava almaları için dışarı çıkardığını, tam geri dönerlerken bir grubun bombardıman düzenlediğini anlattı.
Saldırının başladığı an henüz içeri girememiş olan kız çocuklarının kaçabilmesi için kendini öne attığını söyleyen İzyum sakini, son gördüklerinin bomba atışlarının sebep olduğu parıltılar olduğunu belirtti ve bu sebeple o gün bir misket bombası saldırısı olduğuna inandığını ekledi.