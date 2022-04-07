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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/harry-potter-e-kitaplari-jk-rowlingin-yayinevi-tarafindan-rusyadan-geri-cekiliyor-1055385643.html
Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor
Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor
Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:12+0300
2022-04-07T14:12+0300
ukrayna krizi
rusya
harry potter
e-kitap
rusça
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Maria Spivak tarafından Rusçaya çevrilen Harry Potter serisi kitaplarının, Rusya’daki Litres ve Mybook e-kitap platformları üstünden 8 Nisan’a kadar satın alınabileceği ve daha sonra kitaplara ulaşılamayacağı kaydedildi.Harry Potter e-kitaplarının süresiz olarak geri çekildiğini ve bu konuda karşı taraf ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Litres yetkilileri, “Ne yazık ki telif hakkı sahibinin kararını değiştiremedik” dedi. Litres ayrıca, e-kitapların telif hakkı sahibinin, Rowling tarafından kurulan Pottermore Limited yayınevi olduğunu belirtti.Bununla beraber Harry Potter serisinin Rusya’daki yayıncısı Alphaber-Atticus’un yetkilileri, Harry Potter serisinin basılı kitaplarının ülkede yayınlanmaya devam edeceğini, kitapların yayından kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığını kaydetti.Harry Potter e-kitaplarının Rusya’da satıştan kaldırılmasına ilişkin söz konusu kararın sebeplerine ilişkinse bir açıklama yapılmadı, ancak pek çok yorumcu, e-kitapların geri çekilmesinin, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle bir dizi yaptırımın uygulandığı bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html
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rusya, harry potter, e-kitap, rusça

Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor

14:12 07.04.2022
© REUTERS / Sinead LynchHarry Potter
Harry Potter - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Sinead Lynch
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Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini duyurdu.
Maria Spivak tarafından Rusçaya çevrilen Harry Potter serisi kitaplarının, Rusya’daki Litres ve Mybook e-kitap platformları üstünden 8 Nisan’a kadar satın alınabileceği ve daha sonra kitaplara ulaşılamayacağı kaydedildi.
Harry Potter e-kitaplarının süresiz olarak geri çekildiğini ve bu konuda karşı taraf ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Litres yetkilileri, “Ne yazık ki telif hakkı sahibinin kararını değiştiremedik” dedi. Litres ayrıca, e-kitapların telif hakkı sahibinin, Rowling tarafından kurulan Pottermore Limited yayınevi olduğunu belirtti.
Bununla beraber Harry Potter serisinin Rusya’daki yayıncısı Alphaber-Atticus’un yetkilileri, Harry Potter serisinin basılı kitaplarının ülkede yayınlanmaya devam edeceğini, kitapların yayından kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığını kaydetti.
Harry Potter e-kitaplarının Rusya’da satıştan kaldırılmasına ilişkin söz konusu kararın sebeplerine ilişkinse bir açıklama yapılmadı, ancak pek çok yorumcu, e-kitapların geri çekilmesinin, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle bir dizi yaptırımın uygulandığı bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekti.
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