https://tr.sputniknews.com/20220407/harry-potter-e-kitaplari-jk-rowlingin-yayinevi-tarafindan-rusyadan-geri-cekiliyor-1055385643.html
Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor
Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor
Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:12+0300
2022-04-07T14:12+0300
2022-04-07T14:12+0300
ukrayna krizi
rusya
harry potter
e-kitap
rusça
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055385616_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_dd2d2a39686562e9c14836b0c2fba8cb.jpg
Maria Spivak tarafından Rusçaya çevrilen Harry Potter serisi kitaplarının, Rusya’daki Litres ve Mybook e-kitap platformları üstünden 8 Nisan’a kadar satın alınabileceği ve daha sonra kitaplara ulaşılamayacağı kaydedildi.Harry Potter e-kitaplarının süresiz olarak geri çekildiğini ve bu konuda karşı taraf ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Litres yetkilileri, “Ne yazık ki telif hakkı sahibinin kararını değiştiremedik” dedi. Litres ayrıca, e-kitapların telif hakkı sahibinin, Rowling tarafından kurulan Pottermore Limited yayınevi olduğunu belirtti.Bununla beraber Harry Potter serisinin Rusya’daki yayıncısı Alphaber-Atticus’un yetkilileri, Harry Potter serisinin basılı kitaplarının ülkede yayınlanmaya devam edeceğini, kitapların yayından kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığını kaydetti.Harry Potter e-kitaplarının Rusya’da satıştan kaldırılmasına ilişkin söz konusu kararın sebeplerine ilişkinse bir açıklama yapılmadı, ancak pek çok yorumcu, e-kitapların geri çekilmesinin, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle bir dizi yaptırımın uygulandığı bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055385616_178:0:2781:1952_1920x0_80_0_0_d3423002362b249e7e2bef715e7f910e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, harry potter, e-kitap, rusça
Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor
Abone ol
Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini duyurdu.
Maria Spivak tarafından Rusçaya çevrilen Harry Potter serisi kitaplarının, Rusya’daki Litres ve Mybook e-kitap platformları üstünden 8 Nisan’a kadar satın alınabileceği ve daha sonra kitaplara ulaşılamayacağı kaydedildi.
Harry Potter e-kitaplarının süresiz olarak geri çekildiğini ve bu konuda karşı taraf ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Litres yetkilileri, “Ne yazık ki telif hakkı sahibinin kararını değiştiremedik” dedi. Litres ayrıca, e-kitapların telif hakkı sahibinin, Rowling tarafından kurulan Pottermore Limited yayınevi olduğunu belirtti.
Bununla beraber Harry Potter serisinin Rusya’daki yayıncısı Alphaber-Atticus’un yetkilileri, Harry Potter serisinin basılı kitaplarının ülkede yayınlanmaya devam edeceğini, kitapların yayından kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığını kaydetti.
Harry Potter e-kitaplarının Rusya’da satıştan kaldırılmasına ilişkin söz konusu kararın sebeplerine ilişkinse bir açıklama yapılmadı, ancak pek çok yorumcu, e-kitapların geri çekilmesinin, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle bir dizi yaptırımın uygulandığı bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekti.