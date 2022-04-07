https://tr.sputniknews.com/20220407/harry-potter-e-kitaplari-jk-rowlingin-yayinevi-tarafindan-rusyadan-geri-cekiliyor-1055385643.html

Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor

Harry Potter e-kitapları, J.K. Rowling’in yayınevi tarafından Rusya’dan geri çekiliyor

Rusya’nın e-kitap kütüphaneleri Litres ve Mybook, J.K. Rowling’in Harry Potter serisinin telif hakkı sahibinin isteği üstüne platformlardan geri çekileceğini... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T14:12+0300

2022-04-07T14:12+0300

2022-04-07T14:12+0300

ukrayna krizi

rusya

harry potter

e-kitap

rusça

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Maria Spivak tarafından Rusçaya çevrilen Harry Potter serisi kitaplarının, Rusya’daki Litres ve Mybook e-kitap platformları üstünden 8 Nisan’a kadar satın alınabileceği ve daha sonra kitaplara ulaşılamayacağı kaydedildi.Harry Potter e-kitaplarının süresiz olarak geri çekildiğini ve bu konuda karşı taraf ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Litres yetkilileri, “Ne yazık ki telif hakkı sahibinin kararını değiştiremedik” dedi. Litres ayrıca, e-kitapların telif hakkı sahibinin, Rowling tarafından kurulan Pottermore Limited yayınevi olduğunu belirtti.Bununla beraber Harry Potter serisinin Rusya’daki yayıncısı Alphaber-Atticus’un yetkilileri, Harry Potter serisinin basılı kitaplarının ülkede yayınlanmaya devam edeceğini, kitapların yayından kaldırılmasına ilişkin bir karar alınmadığını kaydetti.Harry Potter e-kitaplarının Rusya’da satıştan kaldırılmasına ilişkin söz konusu kararın sebeplerine ilişkinse bir açıklama yapılmadı, ancak pek çok yorumcu, e-kitapların geri çekilmesinin, Rusya’ya Ukrayna’daki askeri operasyonu nedeniyle bir dizi yaptırımın uygulandığı bir döneme denk gelmiş olmasına dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220325/putin-rus-kulturune-yonelik-yasaklari-nazi-almanyasinda-kitaplarin-yakilmasina-benzetti-1055048543.html

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