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https://tr.sputniknews.com/20220407/honda-ve-gm-butceye-uygun-elektrikli-otomobil-uretecek-1055375860.html
Honda ve GM 'bütçeye uygun' elektrikli otomobil üretecek
Honda ve GM 'bütçeye uygun' elektrikli otomobil üretecek
Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak. Fiyatı 30 bin doların altında olacak araçlar... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T08:45+0300
2022-04-07T08:45+0300
dünya
honda
general motors
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Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek.
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honda, general motors

Honda ve GM 'bütçeye uygun' elektrikli otomobil üretecek

08:45 07.04.2022
© AFP 2022General Motors'a ait bir otomobil fabrikası
General Motors'a ait bir otomobil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022
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Honda Motor ile General Motors (GM) bütçeye uygun elektrikli otomobil (EV) üretiminde iş birliğini artıracak. Fiyatı 30 bin doların altında olacak araçlar 2027'den itibaren satışa çıkacak.
Japon ve Amerikan otomobil üreticileri, yaptıkları ortak açıklamada, mevcut iş birliklerini "ekonomik EV" sahasına taşıyacaklarını duyurdu.
Tavsiye satış fiyatı 30 bin doların altında olması hedeflenen araçlar yeni nesil lityum-iyon bataryaya sahip olarak 2027'den itibaren öncelikle Kuzey Amerika piyasasına sürülecek.
Honda Üst Yöneticisi Mibe Toşihiro, basın duyurusunda, "EV'lerin satışlarında büyük ilerleme için Honda ve GM başarılı teknoloji ortaklığını inşa edecek" ifadesini kullandı.
GM Başkanı ve CEO'su Mary Barra da "küresel çapta bütçeye uygun ve cazip EV'ler için en iyi teknoloji, dizayn ve üretim stratejileriyle" hareket edeceklerini bildirdi.
Yeni araçları mevcut fabrikalarında birkaç milyon düzeyinde imal etmeyi planlayan firmalar, gelecek odaklı EV batarya teknolojilerine yatırım yapılması fırsatlarını da inceleyecek.
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