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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MetroPoll’ün yaptığı bir araştırmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T08:22+0300
2022-04-07T08:22+0300
politika
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
metropoll araştırma şirketi
seçim
anket
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Hakan, yazısının “Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36,9” başlıklı kısmında şunları yazdı:Özer Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşa soruluyor: Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz? “Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3... Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.İşte o hikmetlerden birkaçı: Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil. Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9. Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın. “Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran. Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.
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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, metropoll araştırma şirketi, seçim, anket

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9

08:22 07.04.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MetroPoll’ün yaptığı bir araştırmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı.
Hakan, yazısının “Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36,9” başlıklı kısmında şunları yazdı:
Özer Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşa soruluyor: Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz? “Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3... Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.
İşte o hikmetlerden birkaçı: Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil. Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9. Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın. “Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran. Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.
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