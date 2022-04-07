https://tr.sputniknews.com/20220407/hurriyet-yazari-ahmet-hakan-erdogan-karsitlarinin-orani-yuzde-369-1055375468.html
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MetroPoll’ün yaptığı bir araştırmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T08:22+0300
2022-04-07T08:22+0300
2022-04-07T08:22+0300
politika
ahmet hakan
recep tayyip erdoğan
metropoll araştırma şirketi
seçim
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055366519_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef4764d1ae8b44851fd32b01793e6f60.jpg
Hakan, yazısının “Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36,9” başlıklı kısmında şunları yazdı:Özer Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşa soruluyor: Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz? “Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3... Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.İşte o hikmetlerden birkaçı: Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil. Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9. Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın. “Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran. Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055366519_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_97befc0098dd0540a5783cdc44b90018.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, metropoll araştırma şirketi, seçim, anket
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9
Abone ol
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MetroPoll’ün yaptığı bir araştırmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı.
Hakan, yazısının “Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36,9” başlıklı kısmında
şunları yazdı:
Özer Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşa soruluyor: Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz? “Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3... Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.
İşte o hikmetlerden birkaçı: Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil. Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9. Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın. “Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran. Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.