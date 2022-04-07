https://tr.sputniknews.com/20220407/hurriyet-yazari-ahmet-hakan-erdogan-karsitlarinin-orani-yuzde-369-1055375468.html

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan: Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36.9

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MetroPoll’ün yaptığı bir araştırmayı bugünkü köşe yazısına taşıdı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T08:22+0300

2022-04-07T08:22+0300

2022-04-07T08:22+0300

politika

ahmet hakan

recep tayyip erdoğan

metropoll araştırma şirketi

seçim

anket

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Hakan, yazısının “Erdoğan karşıtlarının oranı yüzde 36,9” başlıklı kısmında şunları yazdı:Özer Sencar’ın MetroPoll’ünün yaptığı araştırmaya göre... Vatandaşa soruluyor: Erdoğan’a mı yoksa karşısına çıkan rakibine mi oy verirsiniz? “Rakibine oy veririm” diyenlerin oranı: Yüzde 36.9... “Rakibinin kim olduğuna bağlı” diyenlerin oranı: Yüzde 29.3... Bu cevaplarda çok hikmetler gizli.İşte o hikmetlerden birkaçı: Erdoğan karşıtlığı abartıldığı kadar yüksek değil. Erdoğan karşıtlığının zirve noktası: Yüzde 36.9. Bu oran, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oy oranına yakın. “Ceketimizi koysak kazanırız” anlayışının sonu hüsran. Milletin çoğunluğu adayın kim olacağına önem veriyor.

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ahmet hakan, recep tayyip erdoğan, metropoll araştırma şirketi, seçim, anket