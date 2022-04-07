Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220407/istanbulda-yeditepe-huzur-uygulamasi-574-gozalti-1055374040.html
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 574 gözaltı
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 574 gözaltı
İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 574 zanlı ile ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı. Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T03:55+0300
2022-04-07T03:55+0300
türkiye
istanbul
asayiş
yeditepe huzur operasyonu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055001752_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_153d14c5056e02b64dbfcc4e4e681e18.jpg
İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.Denetimlerde 148 bin 560 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı.Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde, 7976 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 dolar ile 2 bin 950 lira ele geçirildi.Uygulamada 12 umuma açık yer denetlenirken 20 bin 158 araç ve 778 motosiklet kontrol edildi. 916 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edilerek toplam 107 bin 771 lira ceza uygulandı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1055001752_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_0703f254c8b0e9e76ca41d5aa636168b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, asayiş, yeditepe huzur operasyonu

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması: 574 gözaltı

03:55 07.04.2022
© İHA / İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ASAYİŞ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE BAĞLI ASAYİŞ EKİPLERİ TARAFINDAN İL GENELİNDE HELİKOPTER DESTEKLİ 'YEDİTEPE HUZUR' UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© İHA /
Abone olTelegram
İstanbul'da asayiş uygulamalarında aranan 574 zanlı ile ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı. Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde ile 7976 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstanbul'da gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 574 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Denetimlerde 148 bin 560 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı.

Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde, 7976 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 dolar ile 2 bin 950 lira ele geçirildi.

Uygulamada 12 umuma açık yer denetlenirken 20 bin 158 araç ve 778 motosiklet kontrol edildi. 916 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edilerek toplam 107 bin 771 lira ceza uygulandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала