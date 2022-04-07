https://tr.sputniknews.com/20220407/lukasenko-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakereler-belarusun-katilimi-olmadan-gerceklesemez-1055394493.html
Lukaşenko: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus'un katılımı olmadan gerçekleşemez
Lukaşenko: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus'un katılımı olmadan gerçekleşemez
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Belarus tarafının temsil edilmesi... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T19:36+0300
2022-04-07T19:36+0300
2022-04-07T19:42+0300
ukrayna krizi
belarus
güvenlik konseyi
ukrayna
rusya
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Lukaşenko, “Dışişleri Bakanı'na iletilen ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanması talimatı verilen tutumumuzu burada ilk kez dile getirmek istiyorum. Belarus'un katılımı olmadan müzakere yapılamaz. Bizi buna dahil ettiğinize göre, başta Batı ülkeleri olmak üzere, doğal olarak Belarus'un tutumuda bu müzakerelerde dile getirilmeli" dedi.Lukaşenko, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya ile aynı sepete konmuş olmaktan hareket etmiyoruz. Hayır. Bu savaşın ülkemizin kapısının önünde olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu savaş Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle Belarus'un olmadığı ayrı anlaşmalar olamaz. Rusya’nın bu tür bir tutumu anlayacağını biliyorum ve bundan eminim” diye konuştu.
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Lukaşenko: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus'un katılımı olmadan gerçekleşemez
19:36 07.04.2022 (güncellendi: 19:42 07.04.2022) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Belarus tarafının temsil edilmesi gerektiğini söyledi.
Lukaşenko, “Dışişleri Bakanı'na iletilen ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanması talimatı verilen tutumumuzu burada ilk kez dile getirmek istiyorum. Belarus'un katılımı olmadan müzakere yapılamaz. Bizi buna dahil ettiğinize göre, başta Batı ülkeleri olmak üzere, doğal olarak Belarus'un tutumuda bu müzakerelerde dile getirilmeli" dedi.
Lukaşenko, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya ile aynı sepete konmuş olmaktan hareket etmiyoruz. Hayır. Bu savaşın ülkemizin kapısının önünde olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu savaş Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle Belarus'un olmadığı ayrı anlaşmalar olamaz. Rusya’nın bu tür bir tutumu anlayacağını biliyorum ve bundan eminim” diye konuştu.