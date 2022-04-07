https://tr.sputniknews.com/20220407/lukasenko-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-muzakereler-belarusun-katilimi-olmadan-gerceklesemez-1055394493.html

Lukaşenko: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus'un katılımı olmadan gerçekleşemez

Lukaşenko: Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler Belarus'un katılımı olmadan gerçekleşemez

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde Belarus tarafının temsil edilmesi... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T19:36+0300

2022-04-07T19:36+0300

2022-04-07T19:42+0300

ukrayna krizi

belarus

güvenlik konseyi

ukrayna

rusya

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Lukaşenko, “Dışişleri Bakanı'na iletilen ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanması talimatı verilen tutumumuzu burada ilk kez dile getirmek istiyorum. Belarus'un katılımı olmadan müzakere yapılamaz. Bizi buna dahil ettiğinize göre, başta Batı ülkeleri olmak üzere, doğal olarak Belarus'un tutumuda bu müzakerelerde dile getirilmeli" dedi.Lukaşenko, Ukrayna’da yürütülen özel askeri operasyonun Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkilediğine vurgu yaparak, “Rusya ile aynı sepete konmuş olmaktan hareket etmiyoruz. Hayır. Bu savaşın ülkemizin kapısının önünde olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu savaş Belarus'taki durumu ciddi şekilde etkiliyor. Bu nedenle Belarus'un olmadığı ayrı anlaşmalar olamaz. Rusya’nın bu tür bir tutumu anlayacağını biliyorum ve bundan eminim” diye konuştu.

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belarus, güvenlik konseyi, ukrayna, rusya