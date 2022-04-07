https://tr.sputniknews.com/20220407/misustin-appstore-ve-google-playin-rus-analogu-yaz-aylarina-kadar-faaliyete-gecebilir-1055393183.html
Mişustin: AppStore ve Google Play'in Rus analogu yaz aylarına kadar faaliyete geçebilir
Mişustin: AppStore ve Google Play'in Rus analogu yaz aylarına kadar faaliyete geçebilir
Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'nın AppStore ve Google Play'in yerel analogunu geliştirdiğini, Android platformundaki çevrimiçi mağazanın yaz aylarına kadar... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T18:04+0300
2022-04-07T18:04+0300
2022-04-07T18:10+0300
mihail mişustin
ukrayna krizi
apple store
google play
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, AppStore ve Google Play'in Rusya tarafından yerel analogunun uygulamaya konulabileceğini söyledi.Mişustin, “Bu konuyla bizzat ilgileniyorum. Yaza kadar faaliyete geçeceği sözü verdiler. Dolayısıyla geliştiricilerimiz, uygulamaları indirebilecekleri ve daha fazla geliştirebilecekleri kendi platformlarına sahip olacaklar” dedi.Bilişim uzmanlarının ülkeden ayrılma olasılığı sorulan Mişustin, hepsinin ülkeyi terk etmeyeceğine dair inancını dile getirerek, “Hepsinin gideceğini sanmıyorum” yanıtını verdi.
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mihail mişustin, apple store, google play
Mişustin: AppStore ve Google Play'in Rus analogu yaz aylarına kadar faaliyete geçebilir
18:04 07.04.2022 (güncellendi: 18:10 07.04.2022) Abone ol
Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'nın AppStore ve Google Play'in yerel analogunu geliştirdiğini, Android platformundaki çevrimiçi mağazanın yaz aylarına kadar faaliyete geçebileceğini belirtti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, AppStore ve Google Play'in Rusya tarafından yerel analogunun uygulamaya konulabileceğini söyledi.
Mişustin, “Bu konuyla bizzat ilgileniyorum. Yaza kadar faaliyete geçeceği sözü verdiler. Dolayısıyla geliştiricilerimiz, uygulamaları indirebilecekleri ve daha fazla geliştirebilecekleri kendi platformlarına sahip olacaklar” dedi.
Bilişim uzmanlarının ülkeden ayrılma olasılığı sorulan Mişustin, hepsinin ülkeyi terk etmeyeceğine dair inancını dile getirerek, “Hepsinin gideceğini sanmıyorum” yanıtını verdi.