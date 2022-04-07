https://tr.sputniknews.com/20220407/misustin-appstore-ve-google-playin-rus-analogu-yaz-aylarina-kadar-faaliyete-gecebilir-1055393183.html

Mişustin: AppStore ve Google Play'in Rus analogu yaz aylarına kadar faaliyete geçebilir

Mişustin: AppStore ve Google Play'in Rus analogu yaz aylarına kadar faaliyete geçebilir

Rusya Başbakanı Mişustin, Rusya'nın AppStore ve Google Play'in yerel analogunu geliştirdiğini, Android platformundaki çevrimiçi mağazanın yaz aylarına kadar... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T18:04+0300

2022-04-07T18:04+0300

2022-04-07T18:10+0300

mihail mişustin

ukrayna krizi

apple store

google play

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, AppStore ve Google Play'in Rusya tarafından yerel analogunun uygulamaya konulabileceğini söyledi.Mişustin, “Bu konuyla bizzat ilgileniyorum. Yaza kadar faaliyete geçeceği sözü verdiler. Dolayısıyla geliştiricilerimiz, uygulamaları indirebilecekleri ve daha fazla geliştirebilecekleri kendi platformlarına sahip olacaklar” dedi.Bilişim uzmanlarının ülkeden ayrılma olasılığı sorulan Mişustin, hepsinin ülkeyi terk etmeyeceğine dair inancını dile getirerek, “Hepsinin gideceğini sanmıyorum” yanıtını verdi.

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mihail mişustin, apple store, google play