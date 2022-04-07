https://tr.sputniknews.com/20220407/politico-italya-parlamentosu-zelenskynin-konusmasina-alisilmadik-tepki-verdi-1055393486.html
Politico: İtalya parlamentosu Zelenskiy’in konuşmasına alışılmadık tepki verdi
Politico: İtalya parlamentosu Zelenskiy’in konuşmasına alışılmadık tepki verdi
İtalyan Politico dergisi yazarı Hannah Roberts 22 Mart'ta İtalya parlamentosunda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i dinlemek için İtalyan... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T18:24+0300
2022-04-07T18:24+0300
2022-04-07T18:25+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
italya
parlamento
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Politico dergisinin yazarı Hannah Roberts, İtalya parlamentosunun, 22 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in konuşmasına alışılmadık tepkide bulunduğunu, İtalyan milletvekillerinin üçte birinin Zelenskiy’in konuşmasına gelmediğini belirtti.İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesinin yaptığı hesaplamalara göre, 945 milletvekilinden sadece 580’i Zelenskiy’i dinledi.Roberts, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mart ayında İtalya parlamentosuna konuştuğunda, boş koltuk sayısı dikkat çekiciydi. Hesaplamalara göre üç parlamenterden biri yoktu” ifadesini kullandı.Bu durumun, Rusya’nın İtalya’da çok sayıda dostu olduğunu gösterdiğini yazan gazeteci, İtalya parlamentosunda, Ukrayna’ya silah yardımına ve İtalya hükümetinin askeri harcamalarını artırma planına karşı çıkan çok sayıda sağcı ve solcu politikacının olduğunu kaydetti.Örnek olarak Vito Comencini adlı milletvekili gösterildi. Comencini’nin, Zelenskiy’in konuşmasına katılmanın Donbass halkına yönelik saygısızlık olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
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vladimir zelenskiy, italya, parlamento
Politico: İtalya parlamentosu Zelenskiy’in konuşmasına alışılmadık tepki verdi
18:24 07.04.2022 (güncellendi: 18:25 07.04.2022) Abone ol
İtalyan Politico dergisi yazarı Hannah Roberts 22 Mart'ta İtalya parlamentosunda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i dinlemek için İtalyan milletvekillerinin üçte birinin parlamentoya gelmediğini ifade etti.
Politico dergisinin yazarı Hannah Roberts, İtalya parlamentosunun, 22 Mart’ta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in konuşmasına alışılmadık tepkide bulunduğunu, İtalyan milletvekillerinin üçte birinin Zelenskiy’in konuşmasına gelmediğini belirtti.
İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesinin yaptığı hesaplamalara göre, 945 milletvekilinden sadece 580’i Zelenskiy’i dinledi.
Roberts, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, mart ayında İtalya parlamentosuna konuştuğunda, boş koltuk sayısı dikkat çekiciydi. Hesaplamalara göre üç parlamenterden biri yoktu” ifadesini kullandı.
Bu durumun, Rusya’nın İtalya’da çok sayıda dostu olduğunu gösterdiğini yazan gazeteci, İtalya parlamentosunda, Ukrayna’ya silah yardımına ve İtalya hükümetinin askeri harcamalarını artırma planına karşı çıkan çok sayıda sağcı ve solcu politikacının olduğunu kaydetti.
Örnek olarak Vito Comencini adlı milletvekili gösterildi. Comencini’nin, Zelenskiy’in konuşmasına katılmanın Donbass halkına yönelik saygısızlık olduğunu dile getirdiği aktarıldı.