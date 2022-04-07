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Rusya ve Türkiye nükleer sektör için ortak eğitim projeleri geliştiriyor
Rusya ve Türkiye nükleer sektör için ortak eğitim projeleri geliştiriyor
Rusya ve Türkiye'den önde gelen üniversiteler, nükleer sektör için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirilmesini öngören bir anlaşma imzaladı. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T16:06+0300
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rusya
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
dünya
türkiye
hacettepe üniversitesi
eğitim
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Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, lisans ve yüksek programlarında nükleer sektör için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirmeye yönelik ortak eğitim projeleri uygulanmasını öngören anlaşmaya imza attı.St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi Rektörü Andrey Rudskoy, çok taraflı uluslararası anlaşmanın imzalanmasını eşsiz bir gelişme olarak niteledi.Anlaşmanın tüm taraflara Türk nükleer sektörü için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirilmesine katkı sunma imkanı tanıyacağını belirten Rudskoy, Politeknik Üniversitesi'nin ileri düzeyde yetkin öğretim kadrosuna sahip olduğunu ve yerli ve yabancı personelin yetiştirilmesi konusunda önde gelen küresel kuruluşlarla başarılı bir işbirliği yürüttüğünü ifade etti. St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 7 yıldır Türk uzman yetiştiriyor. Bu yıl 22 Türk öğrenci, bu üniversiteden mezun olarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başladı.
https://tr.sputniknews.com/20220223/akkuyu-nukleer-genel-muduru-zoteeva-akkuyu-ngs-dunyanin-en-buyuk-yatirim-projelerinden-biri-1054171535.html
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rusya, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türkiye, hacettepe üniversitesi, eğitim

Rusya ve Türkiye nükleer sektör için ortak eğitim projeleri geliştiriyor

16:06 07.04.2022 (güncellendi: 16:12 07.04.2022)
© İHAAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© İHA
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Rusya ve Türkiye'den önde gelen üniversiteler, nükleer sektör için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirilmesini öngören bir anlaşma imzaladı.
Rusya Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi, St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, lisans ve yüksek programlarında nükleer sektör için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirmeye yönelik ortak eğitim projeleri uygulanmasını öngören anlaşmaya imza attı.

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi Rektörü Andrey Rudskoy, çok taraflı uluslararası anlaşmanın imzalanmasını eşsiz bir gelişme olarak niteledi.

Anlaşmanın tüm taraflara Türk nükleer sektörü için yüksek kalifiyeli uzman yetiştirilmesine katkı sunma imkanı tanıyacağını belirten Rudskoy, Politeknik Üniversitesi'nin ileri düzeyde yetkin öğretim kadrosuna sahip olduğunu ve yerli ve yabancı personelin yetiştirilmesi konusunda önde gelen küresel kuruluşlarla başarılı bir işbirliği yürüttüğünü ifade etti.

St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesi, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 7 yıldır Türk uzman yetiştiriyor. Bu yıl 22 Türk öğrenci, bu üniversiteden mezun olarak Akkuyu NGS'de çalışmaya başladı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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