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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/yunanistan-abdden-gelen-ukraynaya-ilave-silah-tedariki-teklifini-reddetti-1055374128.html
Yunanistan, ABD'den gelen 'Ukrayna'ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti
Yunanistan, ABD'den gelen 'Ukrayna'ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti
Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi. 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T04:21+0300
2022-04-07T04:21+0300
ukrayna krizi
yunanistan
abd
ukrayna krizi
ukrayna
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.
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yunanistan, abd, ukrayna krizi, ukrayna

Yunanistan, ABD'den gelen 'Ukrayna'ya ilave silah tedariki' teklifini reddetti

04:21 07.04.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak
Yunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.
Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu.
Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.
Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.
Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.
Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu.
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