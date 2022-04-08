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Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız
Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız
Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.
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Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız

13:11 08.04.2022
© Twitter/Acun IlıcalıAcun Ilıcalı, Hull City
Acun Ilıcalı, Hull City - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Twitter/Acun Ilıcalı
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Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.
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