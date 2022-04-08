https://tr.sputniknews.com/20220408/acun-ilicali-acikladi-yazin-en-az-8-transfer-yapacagiz-1055412446.html

Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız

Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız

Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

acun ilıcalı

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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.

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acun ilıcalı