https://tr.sputniknews.com/20220408/acun-ilicali-acikladi-yazin-en-az-8-transfer-yapacagiz-1055412446.html
Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız
Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız
Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T13:11+0300
2022-04-08T13:11+0300
2022-04-08T13:11+0300
yaşam
acun ilıcalı
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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.
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acun ilıcalı
Acun Ilıcalı açıkladı: Yazın en az 8 transfer yapacağız
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Hull City'nin taraftarlarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, deneyimli bir santrafor alacağını ve yazın takıma en az 8 transfer yapacağını açıkladı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, kulübün taraftarlarıyla bir araya geldi. 'Nick Barmby ve Acun Ilıcalı ile bir akşam' programı Hull City'nin Youtube kanalından canlı yayınlandı. Programda gazeteci Rob Palmer moderatör olarak yer aldı.