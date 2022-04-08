https://tr.sputniknews.com/20220408/alibeykoy-barajinda-su-copten-gorunmuyor-1055408008.html

Alibeyköy Barajı'nda biriken çöpten dolayı su görünmüyor

Alibeyköy Barajı'nda biriken çöpten dolayı su görünmüyor

İstanbul Alibeyköy Barajı üstünde çöplerden tabaka oluşurken, bölge halkının tüm girişimlerine rağmen temizlenmiyor. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T11:37+0300

2022-04-08T11:37+0300

2022-04-08T11:40+0300

türkiye

alibeyköy

alibeyköy barajı

çöp

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İstanbul'un Sultangazi semtinde bulunan Alibeyköy Barajı’nda biriken çöpler yurttaşları tedirgin ediyor. İki aydır giderek artan kirliliğin oluştuğu belirtilen barajda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Sultangazi Belediyesi tarafından henüz temizlik faaliyeti gerçekleştirilmedi. İBB’den yapılan açıklamaya göre barajdan Devlet Su İşleri (DSİ) sorumlu.Sultangazi sakinleri iki aydır temizlenmeyen çöplerin Alibeyköy Barajı’nın kıyılarında ve baraj gölünün ortasında biriktiğini belirtti. Sultangazi Belediyesi ve İBB’ye yaptıkları başvurulardan henüz bir sonuç almadıklarını belirten yurttaşlar, biriken çöplerin içme suyuna karışması konusunda endişeli.'İki aydır çöp birikiyor'Birgün'ün haberine göre, Sultangazi’de oturan ismini vermek istemeyen bir yurttaş “Barajdaki kirlilikten birinci olarak çöpleri atan halk sorumlu. İkinci sorumlu Sultangazi Halk Ormanı’na düzenli bir temizlik ekibi koymayan Sultangazi Belediyesi. Belediye ekiplerinin ormanın kıyısına inemediklerini söylüyorlar, çöpleri yakmaya çalışıyorlar.Üçüncüsü ise çöplerin barajın su toplama kapaklarında birikmesinden dolayı İBB. Orman kıyısında çöpler dolu. Barajın ortasında çöp adacıkları oluştu. İki aydır böyle ve başvurduğumuz belediyeler tarafından henüz bir faaliyet gerçekleştirilmedi. Plastikler, kimyasal maddeler içme suyuna karışıyor” diye konuştu.Semt sakinlerinden Z.H. biriken çöplerin tüm mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek “İki aydır çöp birikiyor. Halkın dolaştığı yerlerde çöpler, hayvan ölüleri var. Özen gösterilmesi gerek çünkü sularımız oradan geliyor. Zaten suyun tadı da son günlerde kötü geliyor” dedi.İBB: DSİ, sorumluSultangazi Belediye Meclisi üyesi CHP’li Erol Odabaş ise, şikayetlerin kendilerine iletildiğini ve yaklaşık iki hafta önce İSKİ’ye yaşanan sorunu ilettiklerini belirtti. Odabaş, “İSKİ ekipleri bölgede inceleme yaparak kıyılardaki birikintileri temizlediklerini; en kısa zamanda da barajın ortasındaki çöp birikintilerini temizleyeceklerini ilettiler. Biz de bu konunun takipçisi olacağız” dedi.İBB yapılan açıklamada ise DSİ’nin sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belediyemize temizlik yapılmasına dair istekler geldi. Önceden bu temizlik faaliyetlerini İBB olarak inisiyatif alarak yapıyorduk. Ancak bu temizlikten DSİ sorumlu. Alibey Barajı’ndaki durumu da DSİ’ye ilettik.”

türkiye

alibeyköy

alibeyköy barajı

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alibeyköy, alibeyköy barajı, çöp