https://tr.sputniknews.com/20220408/cavusoglu-erdogan-nobeli-hak-ediyor-1055404451.html
Çavuşoğlu: Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Çavuşoğlu: Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T07:38+0300
2022-04-08T07:38+0300
2022-04-08T07:38+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
recep tayyip erdoğan
nobel barış ödülü
nobel
ukrayna
rusya
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti MYK toplantısında “Erdoğan’a Nobel ödülü” konusunun gündeme geldiğini yazdı.Yazının bir kısmı şöyle:MKYK üyesi Sunay Karamık, “Cumhurbaşkanımızın buna ihtiyacı yok ama Obama’ya Nobel Barış Ödülü verildiyse Ukrayna’da barışın sağlanması konusundaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza da Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi gerekiyor” diyor.‘Barışı sağlarsa Nobel Erdoğan’a verilmeli’ başlıklı yazımda, daha önce Nobel’e layık görülen devlet ve hükümet başkanlarıyla ilgili bilgi vermiştim. Bir kısmının barışın sağlanması konusunda gerçekten katkısı olmuş. Bir kısmına ise barışı sağlama yönündeki çabaları nedeniyle ödül verilmiş. Örneğin İsrail-Filistin sorunu gibi. Barış sağlanmış mı? Sağlanmamış. Ama barışı teşvik etmek amacıyla hem İsrail hem Filistin devlet adamları Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüş.Elbette ki önemli olan Ukrayna’da bir an önce barışın sağlanması ve akan kanın durması. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barışın sağlanması yönündeki çabalarının taçlandırılması açısından Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini düşünüyorum. Batılı bir lider Erdoğan’ın gösterdiği çabanın onda birini gösterse şimdiden Nobel’in en büyük adayı olmuştu bile. Peki Erdoğan neden olmasın?Tekrar AK Parti MKYK’ya döndüğümüzde ise bu öneri üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir değerlendirme yapıyor.“Obama’ya daha hiçbir şey yapmadan, sadece Filistin konusundaki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü verildi. Yaptıklarının takdir edilmesi anlamında o ödül verildi. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımız kat kat daha fazla şeyler yaptı. O nedenle Nobel’i hak ediyor” diyor.
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mevlüt çavuşoğlu, recep tayyip erdoğan, nobel barış ödülü, nobel, ukrayna, rusya
Çavuşoğlu: Erdoğan Nobel’i hak ediyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AK Parti MYK toplantısında “Erdoğan’a Nobel ödülü” konusunun gündeme geldiğini yazdı.
MKYK üyesi Sunay Karamık, “Cumhurbaşkanımızın buna ihtiyacı yok ama Obama’ya Nobel Barış Ödülü verildiyse Ukrayna’da barışın sağlanması konusundaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza da Nobel Barış Ödülü’nün verilmesi gerekiyor” diyor.
‘Barışı sağlarsa Nobel Erdoğan’a verilmeli’ başlıklı yazımda, daha önce Nobel’e layık görülen devlet ve hükümet başkanlarıyla ilgili bilgi vermiştim. Bir kısmının barışın sağlanması konusunda gerçekten katkısı olmuş. Bir kısmına ise barışı sağlama yönündeki çabaları nedeniyle ödül verilmiş. Örneğin İsrail-Filistin sorunu gibi. Barış sağlanmış mı? Sağlanmamış. Ama barışı teşvik etmek amacıyla hem İsrail hem Filistin devlet adamları Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüş.
Elbette ki önemli olan Ukrayna’da bir an önce barışın sağlanması ve akan kanın durması. Tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barışın sağlanması yönündeki çabalarının taçlandırılması açısından Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini düşünüyorum. Batılı bir lider Erdoğan’ın gösterdiği çabanın onda birini gösterse şimdiden Nobel’in en büyük adayı olmuştu bile.
Peki Erdoğan neden olmasın?Tekrar AK Parti MKYK’ya döndüğümüzde ise bu öneri üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli bir değerlendirme yapıyor.
“Obama’ya daha hiçbir şey yapmadan, sadece Filistin konusundaki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü verildi. Yaptıklarının takdir edilmesi anlamında o ödül verildi. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımız kat kat daha fazla şeyler yaptı. O nedenle Nobel’i hak ediyor” diyor.