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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/donetsk-ukrayna-ordusu-mariupolde-icinde-turklerin-de-bulundugu-6-gemiyi-bloke-etti-1055420354.html
Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti
Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukrayna ordusunun Mariupol limanında 6 yabancı bandıralı gemiyi bloke ettiğini, gemilerde Türk... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T16:23+0300
2022-04-08T16:23+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
natalya nikonorova
mariupol
türkiye
gemi
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Nikonorova, "Şu anda elimizdeki bilgiye göre Mariupol limanı havzasında mürettebatında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 6 yabancı bandıralı gemi var. Gemilerde Türkiye, Bulgaristan, Suriye, Liberya ve Mısır vatandaşları bulunuyor. Bu gemiler, şu anda Ukrayna güçleri tarafından bloke edilmiş durumda" dedi.Gemilerin, silah kullanma tehditleri veya özel askeri harekattan önce yerleştirilmiş olması muhtemel deniz mayınları nedeniyle limandan çıkamadığını belirten Nikonorova, gemilerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Ukrayna hükümetine defaatle başvurduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/lavrov-muzakere-sureci-zor-ilerliyor-ancak-tum-gorevlerin-yerine-getirilmesini-saglayacagiz-1055416502.html
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donetsk, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, natalya nikonorova, mariupol, türkiye, gemi

Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti

16:23 08.04.2022
© REUTERSMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© REUTERS
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukrayna ordusunun Mariupol limanında 6 yabancı bandıralı gemiyi bloke ettiğini, gemilerde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.
Nikonorova, "Şu anda elimizdeki bilgiye göre Mariupol limanı havzasında mürettebatında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 6 yabancı bandıralı gemi var. Gemilerde Türkiye, Bulgaristan, Suriye, Liberya ve Mısır vatandaşları bulunuyor. Bu gemiler, şu anda Ukrayna güçleri tarafından bloke edilmiş durumda" dedi.

Gemilerin, silah kullanma tehditleri veya özel askeri harekattan önce yerleştirilmiş olması muhtemel deniz mayınları nedeniyle limandan çıkamadığını belirten Nikonorova, gemilerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Ukrayna hükümetine defaatle başvurduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını vurguladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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