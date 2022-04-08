https://tr.sputniknews.com/20220408/donetsk-ukrayna-ordusu-mariupolde-icinde-turklerin-de-bulundugu-6-gemiyi-bloke-etti-1055420354.html

Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti

Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti

Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukrayna ordusunun Mariupol limanında 6 yabancı bandıralı gemiyi bloke ettiğini, gemilerde Türk... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T16:23+0300

2022-04-08T16:23+0300

2022-04-08T16:23+0300

ukrayna krizi

donetsk

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

natalya nikonorova

mariupol

türkiye

gemi

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Nikonorova, "Şu anda elimizdeki bilgiye göre Mariupol limanı havzasında mürettebatında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 6 yabancı bandıralı gemi var. Gemilerde Türkiye, Bulgaristan, Suriye, Liberya ve Mısır vatandaşları bulunuyor. Bu gemiler, şu anda Ukrayna güçleri tarafından bloke edilmiş durumda" dedi.Gemilerin, silah kullanma tehditleri veya özel askeri harekattan önce yerleştirilmiş olması muhtemel deniz mayınları nedeniyle limandan çıkamadığını belirten Nikonorova, gemilerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Ukrayna hükümetine defaatle başvurduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını vurguladı.

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