https://tr.sputniknews.com/20220408/donetsk-ukrayna-ordusu-mariupolde-icinde-turklerin-de-bulundugu-6-gemiyi-bloke-etti-1055420354.html
Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti
Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukrayna ordusunun Mariupol limanında 6 yabancı bandıralı gemiyi bloke ettiğini, gemilerde Türk... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T16:23+0300
2022-04-08T16:23+0300
2022-04-08T16:23+0300
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natalya nikonorova
mariupol
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gemi
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Nikonorova, "Şu anda elimizdeki bilgiye göre Mariupol limanı havzasında mürettebatında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 6 yabancı bandıralı gemi var. Gemilerde Türkiye, Bulgaristan, Suriye, Liberya ve Mısır vatandaşları bulunuyor. Bu gemiler, şu anda Ukrayna güçleri tarafından bloke edilmiş durumda" dedi.Gemilerin, silah kullanma tehditleri veya özel askeri harekattan önce yerleştirilmiş olması muhtemel deniz mayınları nedeniyle limandan çıkamadığını belirten Nikonorova, gemilerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Ukrayna hükümetine defaatle başvurduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını vurguladı.
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Donetsk: Ukrayna ordusu, Mariupol'de içinde Türklerin de bulunduğu 6 gemiyi bloke etti
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Natalya Nikonorova, Ukrayna ordusunun Mariupol limanında 6 yabancı bandıralı gemiyi bloke ettiğini, gemilerde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.
Nikonorova, "Şu anda elimizdeki bilgiye göre Mariupol limanı havzasında mürettebatında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 6 yabancı bandıralı gemi var. Gemilerde Türkiye, Bulgaristan, Suriye, Liberya ve Mısır vatandaşları bulunuyor. Bu gemiler, şu anda Ukrayna güçleri tarafından bloke edilmiş durumda" dedi.
Gemilerin, silah kullanma tehditleri veya özel askeri harekattan önce yerleştirilmiş olması muhtemel deniz mayınları nedeniyle limandan çıkamadığını belirten Nikonorova, gemilerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için Ukrayna hükümetine defaatle başvurduklarını ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını vurguladı.