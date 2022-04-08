Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220408/polonyada-ispirto-icen-13-kisi-oldu-1055424359.html
Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü
Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü
Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T19:14+0300
2022-04-08T19:14+0300
dünya
alkol
etil alkol
metil alkol
polonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055424334_0:85:371:294_1920x0_80_0_0_994707b1c61f986b74f6b2e49ff34c50.jpg
Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı.Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055424334_0:50:371:328_1920x0_80_0_0_12b8d99199ecb6f5b9130acae9006979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alkol, etil alkol, metil alkol, polonya

Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü

19:14 08.04.2022
ispirto
ispirto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
Abone olTelegram
Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının durdurulduğunu açıkladı.
Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı.

Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала