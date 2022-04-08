https://tr.sputniknews.com/20220408/polonyada-ispirto-icen-13-kisi-oldu-1055424359.html
Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü
Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü
Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T19:14+0300
2022-04-08T19:14+0300
2022-04-08T19:14+0300
dünya
alkol
etil alkol
metil alkol
polonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055424334_0:85:371:294_1920x0_80_0_0_994707b1c61f986b74f6b2e49ff34c50.jpg
Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı.Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1055424334_0:50:371:328_1920x0_80_0_0_12b8d99199ecb6f5b9130acae9006979.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alkol, etil alkol, metil alkol, polonya
Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü
Abone ol
Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının durdurulduğunu açıkladı.
Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı.
Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.