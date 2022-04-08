https://tr.sputniknews.com/20220408/polonyada-ispirto-icen-13-kisi-oldu-1055424359.html

Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü

Polonya'da ispirto içen 13 kişi öldü

Polonya'nın Yukarı Silezya bölgesinde ispirto içen 13 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışının... 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T19:14+0300

2022-04-08T19:14+0300

2022-04-08T19:14+0300

dünya

alkol

etil alkol

metil alkol

polonya

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Polonya'nın güneyinde yer alan Yukarı Silezya bölgesindeki çeşitli kentlerde ispirto içen 13 kişi hayatını kaybetti. İspirto tükettikten sonra fenalaşan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtilirken, Yukarı Silezya İl Sağlık Müfettişliği bölgede ispirto satışını yasakladı.Sağlık Müfettişliği tarafından yayınlanan bildiride ispirtoda bulunan metil alkolün 15 ml kadar tüketilmesi halinde körlüğe, 30 ml kadar tüketilmesi durumunda ise ölüme sebep olacağı belirtilerek, vatandaşlara ispirto tüketmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.Ayrıca hayatını kaybedenler hakkında polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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alkol, etil alkol, metil alkol, polonya