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Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü
Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü
Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:54+0300
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rusya
mig-31
savunma
uçak kazası
leningrad
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Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.Uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi.
rusya
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rusya, mig-31, uçak kazası, leningrad

Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü

14:54 08.04.2022 (güncellendi: 14:56 08.04.2022)
© Sputnik / Vitaliy AnkovRusya'nın en iyi savaş uçakları
Rusya'nın en iyi savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© Sputnik / Vitaliy Ankov
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Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu.
Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.
Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.
Uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi.
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