https://tr.sputniknews.com/20220408/rusyada-mig-31-tipi-savas-ucagi-dustu-1055415472.html
Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü
Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü
Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:54+0300
2022-04-08T14:54+0300
2022-04-08T14:56+0300
rusya
mig-31
savunma
uçak kazası
leningrad
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Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.Uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi.
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rusya, mig-31, uçak kazası, leningrad
Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü
14:54 08.04.2022 (güncellendi: 14:56 08.04.2022) Abone ol
Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu.
Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.
Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.
Uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi.