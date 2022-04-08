https://tr.sputniknews.com/20220408/rusyada-mig-31-tipi-savas-ucagi-dustu-1055415472.html

Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü

Rusya’da MiG-31 tipi savaş uçağı düştü

Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde düştüğünü duyurdu. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:54+0300

2022-04-08T14:54+0300

2022-04-08T14:56+0300

rusya

mig-31

savunma

uçak kazası

leningrad

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Rus ordu yetkilileri, MiG-31 tipi bir savaş uçağının Leningrad bölgesinde terk edilmiş bir alana düştüğünü, uçaktaki mürettebatın kendilerini fırlatabildiklerini ve hayatta olduklarını kaydetti.Uçağın terk edilmiş alana düşmüş olması nedeniyle herhangi bir zarar ya da can kaybı meydana gelmediği belirtildi.Uçağın düşüş sebebi henüz belirlenemedi.

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leningrad

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rusya, mig-31, uçak kazası, leningrad