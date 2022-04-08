https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmeleri-cevrimici-olarak-surekli-devam-ediyor-1055415120.html

Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor

Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile barış görüşmelerinin çevrimiçi formatta sürekli olarak devam ettiğini söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:41+0300

2022-04-08T14:41+0300

2022-04-08T14:41+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

müzakere

mihail podolyak

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Ukraynalı müzakereci Podolyak, RBC-Ukraina gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin; diplomatik, hukuki ve askeri çalışma gruplarının video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantılar üstünden sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmesiyse mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, Ukrayna tarafının İstanbul’da üstünde anlaşılan şartlardan uzaklaşan yeni maddeler içeren bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyleyerek söz konusu yeni içeriğin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

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ukrayna, rusya, müzakere, mihail podolyak