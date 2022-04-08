https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmeleri-cevrimici-olarak-surekli-devam-ediyor-1055415120.html
Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor
Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor
Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile barış görüşmelerinin çevrimiçi formatta sürekli olarak devam ettiğini söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:41+0300
2022-04-08T14:41+0300
2022-04-08T14:41+0300
ukrayna krizi
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Ukraynalı müzakereci Podolyak, RBC-Ukraina gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin; diplomatik, hukuki ve askeri çalışma gruplarının video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantılar üstünden sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmesiyse mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, Ukrayna tarafının İstanbul’da üstünde anlaşılan şartlardan uzaklaşan yeni maddeler içeren bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyleyerek söz konusu yeni içeriğin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kremlin-kramatorsk-garina-tocka-u-roketleriyle-saldiran-rusya-degildi-elimizde-bu-silahlardan-yok--1055413632.html
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Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor
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Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile barış görüşmelerinin çevrimiçi formatta sürekli olarak devam ettiğini söyledi.
Ukraynalı müzakereci Podolyak, RBC-Ukraina gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin; diplomatik, hukuki ve askeri çalışma gruplarının video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantılar üstünden sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmesiyse mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, Ukrayna tarafının İstanbul’da üstünde anlaşılan şartlardan uzaklaşan yeni maddeler içeren bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyleyerek söz konusu yeni içeriğin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.