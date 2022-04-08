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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220408/ukrayna-rusya-ile-baris-gorusmeleri-cevrimici-olarak-surekli-devam-ediyor-1055415120.html
Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor
Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor
Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile barış görüşmelerinin çevrimiçi formatta sürekli olarak devam ettiğini söyledi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:41+0300
2022-04-08T14:41+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
müzakere
mihail podolyak
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Ukraynalı müzakereci Podolyak, RBC-Ukraina gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin; diplomatik, hukuki ve askeri çalışma gruplarının video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantılar üstünden sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmesiyse mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, Ukrayna tarafının İstanbul’da üstünde anlaşılan şartlardan uzaklaşan yeni maddeler içeren bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyleyerek söz konusu yeni içeriğin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220408/kremlin-kramatorsk-garina-tocka-u-roketleriyle-saldiran-rusya-degildi-elimizde-bu-silahlardan-yok--1055413632.html
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ukrayna, rusya, müzakere, mihail podolyak

Ukrayna: Rusya ile barış görüşmeleri çevrimiçi olarak sürekli devam ediyor

14:41 08.04.2022
© БелТА / Fotoğraf bankasına girRusya - Ukrayna görüşmeleri
Rusya - Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
© БелТА
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Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile barış görüşmelerinin çevrimiçi formatta sürekli olarak devam ettiğini söyledi.
Ukraynalı müzakereci Podolyak, RBC-Ukraina gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinin; diplomatik, hukuki ve askeri çalışma gruplarının video-konferans yöntemi ile gerçekleştirdikleri toplantılar üstünden sürekli olarak devam ettiğini kaydetti.
Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının son yüz yüze görüşmesiyse mart sonunda İstanbul’da gerçekleşmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, Ukrayna tarafının İstanbul’da üstünde anlaşılan şartlardan uzaklaşan yeni maddeler içeren bir barış anlaşması taslağı sunduğunu söyleyerek söz konusu yeni içeriğin kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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