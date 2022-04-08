https://tr.sputniknews.com/20220408/vergi-ve-ekonomi-paketini-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1055400833.html
'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
"Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:49+0300
2022-04-08T00:49+0300
2022-04-08T00:52+0300
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tbmm
'Vergi ve ekonomi paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
00:49 08.04.2022 (güncellendi: 00:52 08.04.2022) Abone ol
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"Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.