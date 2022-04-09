https://tr.sputniknews.com/20220409/burdurda-ayri-yasadigi-esini-tufekle-olduren-zanli-tutuklandi-1055438040.html
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle öldüren zanlı tutuklandı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T22:19+0300
2022-04-09T22:19+0300
2022-04-09T22:19+0300
türkiye
burdur
kadın cinayeti
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Atatürk Caddesi'nde dönerci işleten eşini tüfekle vurduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Serhan S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Polis gözetiminde adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Serhan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle barışmak istediğini, öldürmek maksadıyla iş yerine gitmediğini, amacının konuşmak ve korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi.Polis gözetiminde adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, bir çocuk annesi Nurcan S'nin cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.Burç Mahallesi'nde dün eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, karısı Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220409/burdurda-kadin-cinayeti-esini-av-tufegiyle-basindan-vurdu-1055430106.html
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burdur, kadın cinayeti
Burdur'da ayrı yaşadığı eşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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Burdur'da ayrı yaşadığı eşini iş yerinde tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.
Atatürk Caddesi'nde dönerci işleten eşini tüfekle vurduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Serhan S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis gözetiminde adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Serhan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle barışmak istediğini, öldürmek maksadıyla iş yerine gitmediğini, amacının konuşmak ve korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi.
Polis gözetiminde adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, bir çocuk annesi Nurcan S'nin cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Ordu'nun Ünye ilçesine götürüldü.
Burç Mahallesi'nde dün eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, karısı Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.