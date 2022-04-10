https://tr.sputniknews.com/20220410/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-dunyada-en-fazla-multeciye-ev-sahipligi-yapan-ulke-konumundayiz-1055452557.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin insani yardımların milli gelire oranı açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığının altını çizerek, "Dünyada... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T23:37+0300

2022-04-10T23:37+0300

2022-04-10T23:36+0300

politika

fuat oktay

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sığınmacı

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İstanbul Valiliği'nce düzenlenen Ruhani Liderler ve Diplomatik Temsilciler İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.Tarih boyunca bu coğrafyanın kültürel, dini ve etnik çeşitliliğin, çok renkliliğin, en önemlisi de insanlık vicdanının merkezi olduğuna işaret eden Oktay, İstanbul'un bu zenginliğin sembol şehirlerinden biri olduğunu dile getirdi. Oktay, şunları söyledi:'Hiçbir kesime yönelik kapalı ya da açık bariyerler söz konusu değildir'Oktay, toplumsal hayatın hiçbir alanında, hiçbir kesime yönelik kapalı ya da açık bariyerler söz konusu olmadığını vurgulayarak, "yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevme" anlayışının medeniyetin gereği olduğunu belirtti.Kültür alanında, sporda, ticarette ve sivil toplum alanında toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiğini gördüklerini ve bu zenginliği desteklediklerini dile getiren Oktay, vatandaşların her alanda gayretleri, birikimleri ve becerileri ölçüsünde eşit şekilde yer aldığını söyledi. Oktay, şöyle devam etti:'Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız'Fuat Oktay, Türkiye'nin insani yardımların milli gelire oranı açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığının altını çizerek, "Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundayız. dedi.Müttefikleriyle ilişkilerini, müttefikliğin ruhuna yakışır şekilde ilerletmekten yana bir duruş sergilediklerini belirten Oktay, bu iradenin Rusya-Ukrayna krizinde de somut şekilde görüldüğünü vurguladı.Türkiye'nin son dönemde çok yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdiğine dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

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fuat oktay, mülteci, sığınmacı