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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/duma-milletvekilinden-abye-gaz-tedarikini-askiya-alma-onerisi-1055447238.html
Duma milletvekilinden AB’ye gaz tedarikini askıya alma önerisi
Duma milletvekilinden AB’ye gaz tedarikini askıya alma önerisi
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedarikinin geçici olarak durdurulmasını önerdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T14:51+0300
2022-04-10T14:51+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
doğalgaz
tedarik
mihail şeremet
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Sputnik’e konuşan Şeremet, AB’nin Rusya’ya yönelik düşmanca eylemlerine karşılık olarak Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin askıya alınmasını önerdi.Şeremet, konuya ilişkin yorumunda, “Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik kudurmuşçasına, saygıdan yoksun ve aşağılayıcı politikasını sürdürüyor. Onların bu düşmanca eylemlerine sert yaptırımlarla karşılık vermemiz, Avrupalı yoldaşlar Rusya'ya yönelik saldırgan politikanın kendilerine de zarar verdiğini ve cezalandırılabilir olduğunu anlayana kadar onlara enerji tedarikini geçici olarak durdurmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.Şeremet’e göre AB, ABD'yi en iyi dostu olarak seçerek mahvedici bir hata yaptı.
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rusya, ukrayna, doğalgaz, tedarik, mihail şeremet

Duma milletvekilinden AB’ye gaz tedarikini askıya alma önerisi

14:51 10.04.2022
© AAMavi Akım
Mavi Akım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© AA
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedarikinin geçici olarak durdurulmasını önerdi.
Sputnik’e konuşan Şeremet, AB’nin Rusya’ya yönelik düşmanca eylemlerine karşılık olarak Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin askıya alınmasını önerdi.
Şeremet, konuya ilişkin yorumunda, “Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik kudurmuşçasına, saygıdan yoksun ve aşağılayıcı politikasını sürdürüyor. Onların bu düşmanca eylemlerine sert yaptırımlarla karşılık vermemiz, Avrupalı yoldaşlar Rusya'ya yönelik saldırgan politikanın kendilerine de zarar verdiğini ve cezalandırılabilir olduğunu anlayana kadar onlara enerji tedarikini geçici olarak durdurmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
Şeremet’e göre AB, ABD'yi en iyi dostu olarak seçerek mahvedici bir hata yaptı.
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