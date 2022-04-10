https://tr.sputniknews.com/20220410/duma-milletvekilinden-abye-gaz-tedarikini-askiya-alma-onerisi-1055447238.html

Duma milletvekilinden AB’ye gaz tedarikini askıya alma önerisi

Duma milletvekilinden AB’ye gaz tedarikini askıya alma önerisi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz tedarikinin geçici olarak durdurulmasını önerdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T14:51+0300

2022-04-10T14:51+0300

2022-04-10T14:51+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

doğalgaz

tedarik

mihail şeremet

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Sputnik’e konuşan Şeremet, AB’nin Rusya’ya yönelik düşmanca eylemlerine karşılık olarak Avrupa ülkelerine gaz tedarikinin askıya alınmasını önerdi.Şeremet, konuya ilişkin yorumunda, “Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik kudurmuşçasına, saygıdan yoksun ve aşağılayıcı politikasını sürdürüyor. Onların bu düşmanca eylemlerine sert yaptırımlarla karşılık vermemiz, Avrupalı yoldaşlar Rusya'ya yönelik saldırgan politikanın kendilerine de zarar verdiğini ve cezalandırılabilir olduğunu anlayana kadar onlara enerji tedarikini geçici olarak durdurmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.Şeremet’e göre AB, ABD'yi en iyi dostu olarak seçerek mahvedici bir hata yaptı.

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rusya, ukrayna, doğalgaz, tedarik, mihail şeremet