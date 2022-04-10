İmamoğlu'dan öğrenci akbiline zam tartışmasıyla ilgili açıklama: Zamlar sonuçtur, sebep değildir
© İBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
© İBB/ONUR GUNAL
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun öğrenci akbili açıklamalarına yanıt verdi.
Halk TV'de katıldığı programda konuşan İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Öğrenciye zam yaptı İBB, biz Meclis'e teklif vereceğiz, gençlere zam yapılmasın, onu Büyükşehir Belediye bütçesi karşılasın diyor. 550-600 milyon lira İBB sübvanse etmek zorunda. Belediyenin yüzde 25 bütçesi bu. Belediyenin fiyat değişikliği, zamlar sonuçtur, sebep değildir. Sebep, enflasyonu başaramayan hükümettir. Sebep doğalgaza, elektriğe zam yapan hükümettir. Bu arkadaşa ben diyorum ki, Türkiye'de sadece ulaşım zammını İstanbul mu yaptı? İGDAŞ'a de ki, ben şu kadar evin gaz parasını veriyorum, öğrencilerden gaz parasını alma de. Ya da git bunu önce Bursa'da yap. Öğrencilere zam yaptım, geri çekiyorum de.
İBB'nin bütçesinde giderleri artırıcı bütün işlere evet diyorsun, gelirleri artırıcı bütün işlere hayır diyorsun. Bu kötü niyetli. Ulaşım zammı, İSKİ zammı meselesi aylardır tartışılıyor. Bu zammı yapmazsak iflas eder, İETT dönemez. İstanbul'u kaybetmek bunları mahvetti. Bugün bile İstanbul'la ilgili 4 gündem. Yatıyorlar, kalkıyorlar İstanbul'u nasıl kaybettik? Nereleri tapu ettiler zihinlerinde anlamıyorum. AK Parti'ye o vermiş, geçmişte bunlarla çalışmışlar 2002, 2004, 2009'da, biz böyle değildik diyorlar. Garip bir biçimde bunları ayıplıyorlar.