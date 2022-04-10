İmamoğlu'dan öğrenci akbiline zam tartışmasıyla ilgili açıklama: Zamlar sonuçtur, sebep değildir

Öğrenciye zam yaptı İBB, biz Meclis'e teklif vereceğiz, gençlere zam yapılmasın, onu Büyükşehir Belediye bütçesi karşılasın diyor. 550-600 milyon lira İBB sübvanse etmek zorunda. Belediyenin yüzde 25 bütçesi bu. Belediyenin fiyat değişikliği, zamlar sonuçtur, sebep değildir. Sebep, enflasyonu başaramayan hükümettir. Sebep doğalgaza, elektriğe zam yapan hükümettir. Bu arkadaşa ben diyorum ki, Türkiye'de sadece ulaşım zammını İstanbul mu yaptı? İGDAŞ'a de ki, ben şu kadar evin gaz parasını veriyorum, öğrencilerden gaz parasını alma de. Ya da git bunu önce Bursa'da yap. Öğrencilere zam yaptım, geri çekiyorum de.