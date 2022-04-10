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https://tr.sputniknews.com/20220410/meteoroloj-uyardi-sicakliklar-15-derece-birden-dusecek-kar-yagisi-geliyor-1055452819.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, nisan ayında kış mevsimini yaşatacak. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara’da hissedilir derece düşen... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T23:52+0300
2022-04-11T00:05+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
kar yağışı
türkiye
bolu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor” denildi.Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısıMeteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.Yağışlar 800 metreden yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Nisan ayında kar bekleniyorMGM'den yapılan açıklamada, soğuyan havanın beraberinde yağmur ve kar getireceği belirtildi. Yurdun büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken; 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının 11 Nisan sabah 09.00 ve 17 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, zirai don tehlikesiyle birlikte ulaşımda muhtemel aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, kar yağışı, bolu

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor

23:52 10.04.2022 (güncellendi: 00:05 11.04.2022)
© İHAhava durumu
hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA
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Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, nisan ayında kış mevsimini yaşatacak. Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara’da hissedilir derece düşen sıcaklıklar, yağış ve zirai don tehlikesini de beraberinde getirecek. Meteoroloji, yarın Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak, Bolu için ise kuvvetli kar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “11 Nisan 2022 Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması bekleniyor” denildi.

Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahminine göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da, Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.
Yağışlar 800 metreden yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek.
Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Nisan ayında kar bekleniyor

MGM'den yapılan açıklamada, soğuyan havanın beraberinde yağmur ve kar getireceği belirtildi. Yurdun büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise zamanla kuzey iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin edilirken; 12 Nisan Salı günü ilk saatlerden itibaren Karadeniz'in iç ve yüksekleri, İç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde zirai don tehlikesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, soğuk hava dalgasının 11 Nisan sabah 09.00 ve 17 Nisan 2022 sabah 09.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, zirai don tehlikesiyle birlikte ulaşımda muhtemel aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.
Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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