https://tr.sputniknews.com/20220410/trafikte-kadin-surucunun-arabasina-saldiran-kisi-serbest-birakildi-1055449821.html

Trafikte kadın sürücünün arabasına saldıran kişi serbest bırakıldı

Trafikte kadın sürücünün arabasına saldıran kişi serbest bırakıldı

Maltepe'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest kalan... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T18:17+0300

2022-04-10T18:17+0300

2022-04-10T18:17+0300

türkiye

otomobil

sürücü

saldırı

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İstanbul Maltepe’de gerçekleşen olayda otomobilin sürücüsü Utku Karataş, önündeki aracın sürücüsü Ş.A.'nın önüne geçmeye çalıştı. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku Karataş, tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Utku Karataş, polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.‘Kendimi küçük düşürülmüş hissettim, genciz zoruma gitti’Karataş, Ş.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve aracına arkadan bilinçli olarak çarptığını iddia etti. Karataş, Ş.A.'nın gündeme gelmek için olayı kullandığını ileri sürerek, "Videodan önce hanımefendiye 'Yol verir misiniz' dedim. Çünkü yol hakkı benimdi, otopark çıkışında yaşandı. O da bana 'Şerefsizim ben, inat ettim önce ben geçeceğim' dedi. Hakaretlerde bulundu. O öyle dedikten sonra ben de 'Yol alırım, sıkıntı yok' dedim. Yanından geçtim, bir o ileri gitti bir ben. En son önüne geçtiğimde bilinçli olarak bana çarptı. Ardından ben camı açıp, 'Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?' dedim. Kendisi bana küfretmeye devam etti. Ben de yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler” dedi.‘Bu tamamen kendini gündeme getirme çabasıdır’Karataş “Bunun üzerine tutanak tutmak istedim. Bu sefer de hanımefendi bana 'O kadar zamanım yok' diyerek hakaretlerine devam etti. Ben de camı indirip aynasına vurdum. Sonuçta o da benim arabama bilinçli olarak zarar verdi. Zaten bilinçli olmasa canın sağ olsun diyecektim. Hanımefendi çocuğunu bahane ediyor ama ben kesinlikle çocuğu görmedim. Aracıma bilerek vururken, küfür ederken, hakaret ederken çocuğunu düşünmüyordu da ben aynaya vurunca kendini hazırlamış çocuk ağlıyor hala video çekiyor. Bu tamamen kendini gündeme getirme çabasıdır" ifadelerini kullandı.‘Bana yanlış konuştu, küfretti’Yaşanan olaydan ötürü küçük düştüğü için böyle tepki verdiğini ifade eden Karataş, "Karakoldan aradılar, gittim teslim oldum. Orada ifademi verdim, o da ifade verdi. Orada da beni kocam kapıda bekliyor, görürsün sen çıkışta diye tehdit etti. İfadeden sonra ayrıldık karakoldan. İkimiz de birbirimizden şikayetçi olduk. Pişmanım olaydan dolayı, gerek yoktu. Ama beni arkadaşlarımın yanında küçümseyince ben de gençliğin de verdiği bir şeyle öyle yapma gereği duydum. Ben belki de onun evladı yaşındayım. Bana yanlış konuştu, küfretti" ifadelerini kullandı.

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otomobil, sürücü, saldırı