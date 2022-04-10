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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, “2008 yılında Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı” dedi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T22:25+0300
2022-04-10T22:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
nato
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ABD basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.'Fransa ve Almanya hata yaptı'2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.
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ukrayna krizi, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, nato

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı

22:25 10.04.2022
© İHA / STEPHANIE LECOCQUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA / STEPHANIE LECOCQ
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, “2008 yılında Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı” dedi.
ABD basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.

'Fransa ve Almanya hata yaptı'

2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.
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