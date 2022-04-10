https://tr.sputniknews.com/20220410/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-nato-uyesi-olsaydik-bu-savas-baslamazdi-1055451782.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, “2008 yılında Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı” dedi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T22:25+0300

2022-04-10T22:25+0300

2022-04-10T22:25+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

nato

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ABD basınına açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.'Fransa ve Almanya hata yaptı'2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.

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