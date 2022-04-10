https://tr.sputniknews.com/20220410/yds-ilk-kez-81-ilde-yapildi-1055446362.html
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T13:54+0300
2022-04-10T13:54+0300
2022-04-10T13:54+0300
yaşam
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sınav
türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi.Daha önce 41 ilde uygulanan YDS, adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi.YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları, 6 Mayıs'ta açıklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220305/osym-sinavlarina-basvuruda-zorunlu-olan-hes-kodu-uygulamasi-kaldirilacak-1054454418.html
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ösym, yds, e-yds, sınav, türkiye
YDS ilk kez 81 ilde yapıldı
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi.
Daha önce 41 ilde uygulanan YDS, adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi.
YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav, saat 10.15'te başladı ve çoktan seçmeli 80 soru için adaylara 180 dakika süre verildi.
Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alınarak düzenlenen sınavın sonuçları, 6 Mayıs'ta açıklanacak.